Michael Jackson lidera la cartelera con el biopic más esperado

Algunos estrenos se han adelantado y desde el miércoles se pueden encontrar en las salas títulos como el esperado biopic de Michael Jackson, La ahorcada, Turno de noche, Kraken: El libro negro de las horas y Casi todo bien, entre otros que se suman este viernes.
El gran evento cinematográfico de la semana es el estreno de Michael, la película biográfica sobre el Rey del Pop, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, en su debut en el cine. Dirigida por Antoine Fuqua y con guion de John Logan, recorre el ascenso imparable de Michael Jackson desde los Jackson Five hasta convertirse en un icono global. Un retrato íntimo y espectacular que combina su legado musical con los claroscuros de una de las figuras más influyentes de la historia.
El terror también se cuela en la cartelera con La ahorcada, un thriller sobrenatural dirigido por Miguel Ángel Lamata. Cuenta la historia de Rosa, una cantautora que, tras acabar con su vida, regresa desde el más allá para atormentar a su antiguo amante en una mansión marcada por lo inexplicable. Protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, es una inquietante historia de amor obsesivo que mezcla lo gótico con el terror más emocional. El próximo jueves, 30 de abril, Multicines Tenerife acoge una sesión especial de esta película, con la presencia del actor protagonista y el director, quienes participarán en un coloquio al término de la proyección, en el marco de un evento del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera.
Turno de noche ofrece una explosiva mezcla de acción, comedia y ciencia ficción protagonizada por Joe Keery, de Stranger Things, junto a Georgina Campbell y Liam Neeson. Con guion de David Koepp, sigue a dos empleados de almacén que deben sobrevivir a una noche caótica cuando un hongo mutante amenaza con arrasar el mundo. Una propuesta gamberra y trepidante que remite a clásicos inolvidables como La invasión de los ultracuerpos de 1978 y a producciones modernas como Zombies Party o Men In Black.
Estrenos enmarcados en el Día del Libro
Coincidiendo con las celebraciones por el Día Mundial del Libro, llega Kraken: El libro negro de las horas, que adapta al cine el superventas de Eva García Sáenz de Urturi, la segunda novela más vendida en España en 2022. Protagonizada por Alejo Sauras y Maggie Civantos, mezcla thriller policiaco y misterio literario en una carrera contrarreloj que recorre Vitoria y Madrid, vinculando el presente con sucesos de los años 70.
Además, también ambientada en el universo literario, Casi todo bien es una comedia dramática que retrata la vida de Hilario, un escritor frustrado atrapado entre la nostalgia por la literatura clásica y el desencanto con el mundo editorial actual. Se presenta como un emocionante homenaje al oficio de escribir con Marcel Borràs, Silma López, Julián Villagrán y Secun de la Rosa, entre otros, en el reparto.
Después de Kim, el drama emocional dirigido por Ángeles González-Sinde que adapta su propia novela, también llega esta semana a los cines, con Adriana Ozores y Darío Grandinetti como una pareja divorciada que viaja desde Buenos Aires a España tras la muerte de su hija. En Benidorm descubrirán que tienen un nieto desaparecido y tendrán que convivir y hacer frente a viejos conflictos para encontrarlo.
Otros estrenos
También llega a los cines españoles El sonido de la caída, la revelación del Festival de Cannes 2025 dirigida por Mascha Schilinski, que conquistó el Premio del Jurado (ex aequo con Sirat) en la Sección Oficial y ha sido aclamada por su propuesta hipnótica sobre traumas generacionales en una granja alemana.
Zona 3, la nueva cinta de ciencia ficción y thriller dirigida por Cédric Jiménez, sumerge al espectador en un París distópico del 2045 donde una inteligencia artificial llamada “Alma” divide la sociedad en tres zonas por clases sociales bajo vigilancia extrema. Con un reparto de estrellas francesas que incluye a Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Louis Garrel y Romain Duris, la trama sigue la investigación del asesinato del creador de la IA.
Además, para el público familiar, Maracuda ofrece una divertida aventura animada donde un joven prehistórico se alía con Tink, un pájaro extraterrestre mágico, para vivir locas peripecias contra dinosaurios y aprender sobre madurez, aceptación y lazos padre-hijo.