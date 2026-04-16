‘Cristal oscuro’ y ‘La ahorcada’: un aperitivo doble para el Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera celebra este mes de abril dos citas prefestival que servirán de aperitivo para su edición décimo aniversario, que se desarrollará del 6 al 15 noviembre. Se trata de sendos pases especiales de Cristal oscuro, el viernes 24, y la nueva película de Eduardo Noriega, La ahorcada, con la presencia del actor y del director Miguel Ángel Lamata, el jueves 30 abril.
Consolidado como un encuentro imprescindible para los aficionados al cine fantástico, estas sesiones de adelanto en los laguneros Multicines Tenerife, sede oficial de las proyecciones, permitirán reencontrarse con el público en sala a través de un clásico de culto y un thriller de terror, calentando motores para noviembre.
Isla Calavera recupera el 24 de abril en la gran pantalla la emblemática película de fantasía oscura dirigida por Jim Henson y Frank Oz Cristal oscuro (The Dark Crystal, 1982), que destaca por utilizar únicamente marionetas y animatrónicos extremadamente avanzados para su época, lo que la convirtió en un referente técnico y artístico.
La proyección, que cuenta con la colaboración de Wilder Cinema, será en versión original con subtítulos en español. Cristal oscuro recibió en 1983 el Premio Saturn a la mejor película de fantasía y el Grand Prix a la mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Avoriaz.
El jueves 30 de abril, Eduardo Noriega (Premio Isla Calavera de Honor 2023) y el director Miguel Ángel Lamata presentarán el thriller de terror La ahorcada, y participarán en un coloquio tras la proyección. Coprotagonizada por Amaia Salamanca, Cosette Silguero y Norma Ruiz, la historia explora un amour fou obsesivo, oscuro y destructivo en clave de terror.
Ya se encuentran a la venta las entradas para sendas proyecciones, que comenzarán a las 19.00 horas, en la taquilla y la web de Multicines Tenerife.
Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, el Festival Isla Calavera cuenta en su décima edición con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura, junto al Gobierno de Canarias (Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film) y el Cabildo de Tenerife.