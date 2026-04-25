NC-BC proclama su nueva dirección en Tenerife encabezada por Juan Daniel Fajardo.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) presentó hoy sábado, en un acto celebrado en La Laguna, a la nueva dirección de la organización en Tenerife, encabezada por Juan Daniel Fajardo y Leticia López, en representación de una candidatura unitaria para el tagoror (consejo político) y el sábor (ejecutiva). Expresión de todos los comités locales de la isla y proclamada oficialmente por la asamblea insular celebrada hace dos días, tras culminar el proceso interno abierto conforme a los estatutos. Juan Daniel Fajardo subrayó que el objetivo principal de esta nueva etapa es “fortalecer un proyecto necesario en Tenerife para sacar a la isla del colapso”.
El nuevo sábor insular, integrado por 15 miembros, está liderado por Juan Daniel Fajardo como secretario insular; Leticia López, actual secretaria local de Tacoronte, como vicesecretaria insular; y Valentín Correa como secretario de Organización y portavoz.
La candidatura presentada ha sido de carácter unitario, acoge una representación de todos los comités locales de la isla y refleja una renovación amplia y paritaria dentro de la organización.
Juan Daniel Fajardo subrayó que el objetivo principal de esta nueva etapa es “fortalecer un proyecto necesario en Tenerife para sacar a la isla del colapso”. Señaló problemas estructurales derivados de décadas de desarrollismo, falta de planificación y déficits en áreas esenciales como la movilidad, la sanidad y las infraestructuras.
El secretario de NC-BC de Tenerife defendió la necesidad de un proyecto nacionalista de izquierda que priorice los servicios públicos, la mayoría social y la justicia social en la isla.
Afirmó que actualmente no existe representación política a la izquierda del PSOE en instituciones como el Cabildo y reivindicó a Nueva Canarias como una alternativa “nacionalista, progresista y canarista”, centrada en la defensa de la mayoría social frente a políticas como las decididas por Coalición Canaria (CC) que, a su juicio, han beneficiado a sectores minoritarios.
Destacó la aspiración de la organización insular de construir un espacio político útil en Tenerife, basado en el nacionalismo de izquierda y la obediencia canaria, capaz de responder a las demandas sociales expresadas en las calles y de establecer límites claros al modelo de desarrollo de masas actual.
El secretario general de la organización nacional, Luis Campos, puso en valor el papel de NC-BC de Tenerife en la transformación de Canarias. Insistió en que el fortalecimiento de la estructura en la isla es importante para avanzar en un modelo de país canario más cohesionado, sostenible y centrado en la ciudadanía. Recordó que Nueva Canarias-BC es la cuarta fuerza en el Parlamento de Canarias y que cuenta con presencia institucional en la mayoría de las islas.
Campos defendió la necesidad de construir “otra Tenerife”, alejada del colapso actual, donde la sostenibilidad sea un eje central y las políticas públicas estén orientadas a la mayoría social. También destacó la implicación de la organización en los principales movimientos sociales de la isla, subrayó su capacidad de escucha y de respuesta ante las demandas ciudadanas.
El secretario de Organización nacional, Ayoze Corujo, destacó el trabajo desarrollado por Nueva Canarias en Tenerife en los últimos años para avanzar en su implantación territorial y su presencia institucional con 16 concejales en distintos municipios. Además, anunció la intención de seguir ampliando el partido con nuevos comités locales en los próximos meses.
Corujo defendió que “Tenerife no pertenece a ninguna fuerza política” como CC, sino a la ciudadanía que demanda un modelo de isla diferente. Denunció también las consecuencias del actual modelo desarrollista en aspectos como la movilidad y la sanidad, entre los principales. Frente a ello, reivindicó una “Tenerife de la mayoría social”.
El secretario nacional de Organización de NC-BC señaló que existe margen para que el espacio progresista de obediencia canaria logre representación en las próximas elecciones generales, en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Ayoze Corujo marcó como objetivo disputar ese espacio político en la próxima cita con las urnas.