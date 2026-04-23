Ópera de Tenerife brinda su nueva visión de ‘El castillo de Barbazul’, de Béla Bartók

El Auditorio de Tenerife estrena El castillo de Barbazul, la ópera de Béla Bartók, que podrá verse este sábado (19.30 horas) en la Sala Sinfónica. Esta nueva producción de Ópera de Tenerife ofrece, de la mano del director de escena Pedro Chamizo, una nueva visión, rompedora y actualizada, del personaje de cuento. El consejero de Cultura, José Carlos Acha, visitó los avances en el montaje junto a Chamizo, el escenógrafo Víctor Longás y el director de producción técnica del Auditorio, Jorge Cabrera.
Esta versión de El castillo de Barbazul sigue la estructura musical original de Bartók, pero propone un paso más, una lectura actual y visceral. La historia se convierte en una exploración de la memoria, del cuerpo, el trauma, el deseo, la identidad y la opresión interna. Chamizo promete un thriller psicológico sobre la identidad, donde el escenario se muestra como un lugar extraño, casi cinematográfico, un no-lugar, un paisaje mental donde todo parece suspendido.
“Ese castillo es su mente, su cuerpo y su historia”, explica el director, para quien “cada puerta de la historia original lo que abre es una capa más profunda de su búsqueda de identidad, de su proceso de transformación y de las heridas que lo han acompañado”. En definitiva, se habla de “la necesidad de saber quiénes somos y si alguien puede amarnos cuando esa verdad aparece”, adelanta.
La Sinfónica de Tenerife estará dirigida por Jordi Francés para hacer sonar esta aplaudida partitura del maestro húngaro. Los roles principales serán interpretados por el barítono español José Antonio López, como Barbazul, y la mezzosoprano neerlandesa Deirdre Angenent, como Judit. La intérprete Celeste González será la narradora de la ópera, que cuenta también con la puesta en escena de las actrices canarias Ylenia de Luis, Adriana Cortés y Sobeida Gómez.
El diseño de vestuario es obra del tándem artístico Pier Paolo Alvaro y Roger Portal, mientras que la iluminación correrá a cargo de Longás y Chamizo, quien también aportará la parte audiovisual, habitual en su trayectoria.
Las entradas, a un precio general de 20 euros, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros colectivos, menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.
Ópera de Tenerife es una iniciativa del Cabildo -a través del Auditorio de Tenerife-, que cuenta con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno autonómico y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Gobierno de España.