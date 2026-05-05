Soplo de Letras se instala la próxima semana en la plaza del Cristo de La Laguna

La plaza del Cristo, en La Laguna, volverá a convertirse los días 15 y 16 de mayo en un foro que combinará entretenimiento y reflexión, cultura popular y discurso crítico, talento emergente y figuras consagradas mediante una nueva edición del festival Soplo de Letras. El encuentro contará este año, entre otros participantes, con Inés Hernand, Ignatius Farray, Iseo & Dodosound, Sanguijuelas del Guadiana y Ultraligera.
La jornada del viernes 15 estará dedicada al humor y a los nuevos lenguajes de la comunicación, con un cartel que reúne a Inés Hernand, una de las comunicadoras más influyentes del momento por su capacidad de mezclar comedia, activismo y cultura pop, e Ignatius Farray, referente de la comedia nacional. Junto a ellos estarán Martita de Graná, fenómeno del stand up que ha conquistado al público con un humor directo y cercano, e Ignasi Taltavull, creador del pódcast La Ruina.
PETITE LORENA Y LA CHIRICHOTA
Completan la velada Petite Lorena y La Chirichota, dos de los proyectos humorísticos con mayor crecimiento actual. Petite Lorena se ha consolidado en el circuito nacional gracias a un estilo directo y cercano basado en la observación de lo cotidiano. De similar manera, La Chirichota ha alcanzado una proyección internacional con giras y teatros llenos al otro lado del Atlántico. Sus propuestas, frescas y participativas, se han posicionado como uno de los fenómenos escénicos más singulares del momento.
La jornada se cerrará con una fiesta ochentera a cargo de la DJ Kiki, que pondrá el broche final a una noche marcada por el humor. El programa del día siguiente, sábado 16, estará protagonizado por la música. Destaca la presencia de Ultraligera, banda de rock alternativo que se ha consolidado como uno de los fenómenos más impactantes del indie español actual.
También formarán parte del line-up Sanguijuelas del Guadiana, formación extremeña que ha revolucionado la escena independiente con su mezcla de folclore y rock, nominada a los Premios de la Música Independiente 2025 y con una creciente proyección mediática tras su paso por La Revuelta, e Iseo & Dodosound, dúo imprescindible de la electrónica y el reggae que llegará a Canarias para presentar su quinto álbum. A ellos se suma Javi Medina, cantautor que transita entre el pop y la rumba urbana.
TEATRO LEAL
Conforme a su carácter multidisciplinar, Soplo de Letras incluirá una jornada especial el viernes 19 de junio en el Teatro Leal. Siguiendo la estela del pasado año, que incluyó presentaciones literarias, debates, teatro, lecturas públicas, pódcasts en directo y proyección de películas, el espacio cultural se transformará en un laboratorio de ideas y creación, cuya programación se comunicará próximamente. Las entradas para el festival ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la web oficial www.soplodeletras.com.