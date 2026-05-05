El museo LM Arte muestra ‘Gráfica de la Conca’

El museo LM Arte Colección (Obispo Rey Redondo, 32; La Laguna) muestra hasta el 6 de junio Gráfica de la Conca, una exposición temporal que revisita los antiguos fondos de obra gráfica pertenecientes a la histórica Sala Conca, uno de los espacios fundamentales para la difusión del arte contemporáneo en Canarias durante el último cuarto del siglo XX.
Grabados, litografías, serigrafías, múltiples, carpetas y libros de artista permiten aproximarse a la riqueza y diversidad de lenguajes que atravesaron aquel periodo de efervescencia cultural. A través de estas obras, el público podrá descubrir cómo la gráfica fue para muchos artistas un espacio de investigación y libertad, más allá de su consideración como un medio secundario o meramente reproductivo.
La selección reúne obras de figuras como Joan Miró, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Rafael Canogar, Mar Solís, Clara Gangutia, Equipo Crónica, Isabel Pons y Joan Brossa, junto a artistas especialmente vinculados al contexto canario, como Eve-Maria Zimmermann, Manolo Millares, José Abad e Ildefonso Aguilar.