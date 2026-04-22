Captan en vídeo a un hombre “jugando al tenis” con droga hacia la cárcel de Tenerife

Fue detectado a través de las cámaras de vigilancia de exterior que se realiza en el Centro Penitenciario
Detenido tras lanzar sustancias estupefacientes al interior del Centro Penintenciario Tenerife II. DA
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Centro Penitenciario Tenerife II, han detenido a un hombre, de 39 años, residente en La Laguna, acusado de un delito de tráfico de drogas al ser sorprendido lanzando sustancias estupefacientes al interior del Centro Penitenciario Tenerife II.

Los hechos ocurrieron cuando, realizando servicio de seguridad en el citado centro, los agentes fueron alertados por un individuo que se encuentra en los exteriores de la prisión, con actitud sospechosa. Al comprobar las cámaras de seguridad observan como realiza dos lanzamientos al interior del centro y emprende la huida.

Los agentes salieron rápidamente del centro a bordo de un vehículo, dando además aviso al centro para localizar los objetos arrojados al interior. Tras realizar una batida por la zona, lograron encontrarlo minutos después, le intervienen más sustancias estupefacientes en sus pertenencias y proceden a su detención.

De la búsqueda realizada en el interior de la prisión, se localizaron los dos objetos lanzados, comprobando que se trata de dos pelotas de tenis, con 61 gramos de hachís, 6 gramos de crack y 1,2 gramos de cocaína.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

