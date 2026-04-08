La familia de Sony, un collie desaparecido en Tenerife, desesperada: “Necesita su medicación diaria”

La angustia se ha instalado de forma permanente en el hogar de Esther. Desde el pasado 15 de febrero, la pista de Sony, un espectacular collie de pelo largo de 12 años de edad, se perdió por completo en las inmediaciones de la zona recreativa de Las Raíces, en La Esperanza, municipio de El Rosario.
Desaparición de un Sony en Las Raíces
El suceso ocurrió específicamente en el área de los aparcamientos de los merenderos, un punto de gran afluencia de senderistas y familias durante los fines de semana en Tenerife. A pesar de las batidas realizadas por la zona y los constantes avisos en redes sociales, no hay ni un solo rastro del animal. Esta falta de pistas es lo que más inquieta a su familia, que conoce perfectamente el carácter de su mascota.
“Alguien se lo llevó porque no aparece por ningún lado y está enfermo“, asegura Esther con firmeza. Ya que se trata de un perro “muy bueno y cariñoso”. La sospecha de que alguien pudo localizarlo y recogerlo es, a día de hoy, la principal vía que barajan sus dueños.
Sony necesita su medicación
Sony no es solo un perro de edad avanzada (12 años), sino que padece epilepsia. Su condición médica requiere una medicación diaria estricta para controlar las crisis convulsivas. Sin este tratamiento, la vida de Sony corre un riesgo evidente, lo que aumenta la desesperación de Esther por encontrarlo lo antes posible.
La familia describe a Sony como un animal noble, de pelo largo y con los rasgos característicos de su raza. Durante este tiempo de búsqueda, han solicitado la colaboración de cualquier persona que pudiera haber estado en Las Raíces a mediados de febrero o que haya visto a un perro de estas características en alguna zona de la isla.
Llamamiento ciudadano en Tenerife para localizar a Sony
La desaparición ha movilizado a numerosos amantes de los animales en las Islas, pero la falta de avistamientos recientes sugiere que el perro podría estar retenido en algún domicilio o finca, quizás por alguien que lo encontró y desconoce su delicado estado de salud.
Esther reitera que Sony necesita volver a casa para retomar su tratamiento de forma inmediata. La colaboración ciudadana es vital en estos casos de perros desaparecidos en Tenerife, donde la difusión de las imágenes en redes sociales suele ser la clave para los reencuentros exitosos.
Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Sony, o si cree haberlo visto en cualquier punto de la geografía insular, puede ponerse en contacto directo con su dueña. El teléfono de contacto habilitado para cualquier pista es el 656 628 609. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser fundamental para salvar la vida de este collie de 12 años.