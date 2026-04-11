Robert Hernández: “En La Salud nos sentimos en casa, con nuestra gente, y eso se nota muchísimo”

El Real Unión de Tenerife femenino acaricia el ascenso a la Primera Federación cuando restan tres fechas para que concluya el campeonato. El equipo capitalino, que estuvo durante más de dos años peregrinando por campos como el Argelio Tabares de Santa Úrsula y María Jíménez mientras se remozaba el histórico campo de La Salud, depende de si mismo para acompañar la próxima temporada al CD Tenerife B femenino en la segunda categoría del fútbol nacional femenino. El histórico club de El Cabo, en su sección femenina, aventaja en tres puntos a sus inmediatos perseguidores, FC Ona Sant Adrià y Zaragoza CFF, cuando restan nueve puntos por disputarse. El primer obstáculo a superar este domingo es el CD Argual de La Palma, que también está firmando una buena temporada en el grupo segundo de Segunda RFEF. DIARIO DE AVISOS habló en el tramo más crucial de la temporada con el entrenador del Real Unión femenino, Robert Hernández, con el que pasó revista a la actualidad de su equipo. Tres finales, CD Argual (c), Zaragoza CFF (f) y FútbolEllas CFF (c), que valen un ascenso.
–Restan tres jornadas para la conclusión y el Real Unión depende de sí mismo para ascender a Primera Federación femenina. “Así es, faltan tres jornadas para que finiquite la competición y dependemos de nosotros mismos, que al final es lo más importante. Llegar a este punto con opciones reales de ascenso dice mucho del trabajo que ha llevado a cabo el equipo durante toda la temporada”.
–El primer paso es ganar al Argüal en La Salud y de reojo ver el resultado del rival directo, el Zaragoza en su vista al Rayo Vallecano. “El primer objetivo es claro: ganar al Argual en La Salud. Sabemos que no será fácil, pero jugamos en casa y eso nos da un plus. Evidentemente, también estaremos pendientes de lo que hagan los rivales más directos, aunque lo principal es lo nuestro”.
–Si se confirman los pronósticos y Real Unión de Tenerife y Zaragoza CFF ganan sus partidos se jugarán el ascenso con el conjunto maño en la penúltima jornada. Un partido que no se puede perder, porque el Zaragoza dependería de sí mismo para ascender en la última jornada. “Si se cumplen los pronósticos y ambos sumamos el domingo los tres puntos, ese enfrentamiento directo puede ser decisivo. Es un partido que no podemos perder, porque cambiaría completamente el escenario. Queremos llegar con opciones intactas y depender de nosotros hasta la última jornada”.
–Imaginamos que no se le pasa por la cabeza buscar el ascenso vía ‘play-off’. “Sinceramente, no contemplamos otra vía que no sea el ascenso directo. El equipo está mentalizado en conseguirlo así. El play-off sería un camino más largo, tortuoso y complicado, y queremos evitarlo a toda costa”.
–A estas alturas de curso, ¿cómo valora la temporada de su equipo? “La valoración es muy positiva. El equipo ha sido competitivo desde el inicio de la Liga, ha sabido sobreponerse a momentos difíciles, y ha crecido mucho tanto a nivel colectivo como individual”.
–La vuelta a La Salud ha sido una bendición para el Real Unión después de dos años peregrinando por campos como el Argelio Tabares de Santa Úrsula y María Jiménez. “Volver a La Salud ha sido clave. Nos sentimos en casa, con nuestra gente, y eso se nota muchísimo. Después de tanto tiempo jugando fuera, recuperar nuestro campo ha sido una bendición”.
–¿Cómo se está trabajando en las categorías de base del Real Unión femenino? “En la base femenina se está trabajando muy bien. Hay una estructura sólida, compromiso y cada vez hay más nivel. Es fundamental seguir apostando por el desarrollo de las jugadoras desde abajo para que tengan salida al primer equipo”.
–Para el aficionado que no haya visto jugar al Real Unión de Tenerife femenino, ¿cómo juega su equipo?. Cuáles son sus puntos fuertes y en los que hay más que mejorar. “Somos un equipo competitivo, intenso y con las ideas claras. Nuestro punto fuerte es el trabajo colectivo y la solidez. A mejorar, como todos los equipos, siempre hay aspectos, sobre todo en la regularidad y en ser más contundentes en momentos clave”.
–Por último, el Real Unión femenino se juega mucho en los dos partidos que disputan en el campo de La Salud, y el apoyo de la afición resultará clave para llevar en volandas a las jugadoras en busca del triunfo. “Nos jugamos muchísimo en estos partidos en La Salud y necesitamos a la afición. Su apoyo puede marcar la diferencia. Queremos que se sientan parte de esto y que nos empujen hacia el objetivo”.