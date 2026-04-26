Santa Cruz muestra ‘Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color’

El Museo de Bellas Artes de la capital tinerfeña inauguró este viernes la exposición monográfica Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918-1969), un proyecto de producción propia del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se enmarca en la línea expositiva iniciada en 2025 dedicada a artistas presentes en la colección del museo.
Comisariada por Katarzyna Zych Zmuda y Yolanda Peralta Sierra, la muestra, que se podrá visitar hasta el 7 de junio, propone una aproximación patrimonial y de investigación a la trayectoria de la artista sueca Tanja Tamvelius, cuya obra se desarrolló en distintos contextos europeos y tuvo una especial vinculación con Canarias, donde el museo tinerfeño custodia dos piezas de su colección.
Una parte significativa de la obra de Tamvelius permanece en colecciones particulares, lo que ha dificultado su estudio y visibilidad. En este contexto, el Museo de Bellas Artes impulsó un llamamiento público a través de las redes sociales que permitió localizar y documentar obras desconocidas, algunas de las cuales serán incorporadas a esta exposición, así como tendrán presencia a través de recursos documentales y digitales. Se trata de una acción pionera en el ámbito del centro museístico, que ha contribuido no solo a ampliar el corpus conocido de la artista, sino también a generar interés en torno a su figura.
El proyecto contempla dos visitas guiadas, el 16 y el 17 de mayo, y la presentación de su catálogo, el 4 de junio
En el acto inaugural, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, subrayó el carácter innovador de la muestra, indicando que “el trabajo realizado en torno a esta exposición demuestra cómo los museos pueden abrirse a la ciudadanía y a las redes de colaboración para reconstruir relatos artísticos fragmentados. Es un proyecto que combina investigación, participación y difusión cultural”.
LECTURA INTEGRAL
La exposición plantea una lectura integral de la obra y la vida de Tamvelius, entendida como una cartografía de desplazamientos, vínculos y memorias que conectan Estonia, Suecia, París y Tenerife. El proyecto ha permitido reunir obras de colecciones públicas y privadas, así como documentación, archivos, prensa histórica y material audiovisual.
La exposición contempla dos visitas guiadas, los días 16 y 17 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que tiene lugar cada 18 de mayo, y el 4 de junio (19.00 horas) se presentará su catálogo.