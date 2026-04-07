Duro revés para Santa Cruz Verde 2030: un juez anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano

El ambicioso proyecto ‘Santa Cruz Verde 2030‘ acaba de sufrir un importante revés en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia que anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano como director general de este plan estratégico. El fallo no solo invalida la decisión del Ayuntamiento, sino que reconoce explícitamente el derecho de Joaquín Mañoso a ocupar dicho puesto de forma inmediata.
El juez tumba el proceso de Santa Cruz Verde 2030
La resolución judicial, liderada por el magistrado Roi López Encinas, estima de manera íntegra el recurso presentado por Mañoso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local de julio de 2024. Según la sentencia, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, la administración municipal incurrió en una falta de justificación legal al otorgar la plaza mediante el sistema de libre designación sin argumentar de forma sólida la preferencia por uno de los candidatos.
Aunque en el proceso participaron otros técnicos cualificados como Javier Ramos Díaz y Francisco Javier Reyes López, la pugna final se centró en Lazcano y Mañoso. Ambos fueron calificados inicialmente por la propia Administración como los perfiles más idóneos debido a su “dilatada experiencia en arquitectura y planificación territorial“, pero la balanza se decantó de forma irregular.
Una “arbitrariedad” basada en la edad y un conflicto inexistente
Uno de los puntos más críticos de la sentencia sobre ‘Santa Cruz Verde 2030‘ es el análisis de los motivos que el Ayuntamiento utilizó para descartar a Joaquín Mañoso. El Consistorio alegó un supuesto conflicto de intereses por un expediente urbanístico antiguo y la necesidad de “continuidad a largo plazo”.
Sin embargo, el magistrado ha sido contundente: califica estos argumentos de “genéricos, imprecisos y vagos”. Es más, la sentencia revela que durante la vista se sugirió que la edad del aspirante pudo ser un factor determinante para su descarte, un criterio que el juez rechaza por carecer de cualquier cobertura legal y atentar contra la meritocracia.
Mérito y capacidad frente a la libre designación
El fallo recuerda que, aunque los puestos de directores generales puedan cubrirse por libre designación, esto no otorga un cheque en blanco a la Administración. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía la obligación de motivar de forma clara por qué se elegía a un candidato sobre otro, respetando siempre los principios constitucionales de mérito y capacidad.
En el caso de Mañoso, el juez apunta algo paradójico: su mayor experiencia profesional, lejos de ser un punto a favor, parece haber sido utilizada en su contra para justificar el nombramiento de Lazcano, lo que refuerza la tesis de la arbitrariedad en la decisión municipal.
En este procedimiento, la letrada Sandra Rodríguez ha sido la encargada de la defensa de la parte vencedora.
Consecuencias para el Ayuntamiento de Santa Cruz
Como resultado de esta sentencia, el juzgado ha ordenado el cese de Lazcano y el nombramiento forzoso de Joaquín Mañoso Valderrama como nuevo director general de Santa Cruz Verde 2030. Además, el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de las costas procesales.
Cabe destacar que esta resolución todavía no es firme. El equipo de gobierno municipal dispone ahora de un plazo para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) si decide mantener su postura en este conflicto que marca un antes y un después en la gestión del proyecto urbanístico más importante de la capital tinerfeña.