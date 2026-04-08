El sector primario y la industria de Canarias recibirán 3,6 millones por la guerra en Irán

El Decreto ley por el que se adoptan medidas para paliar los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra hoy en vigor tras su publicación, ayer, en el Boletín Oficial de Canarias. Aunque la mayoría de las medidas ya habían sido anunciadas y explicadas, quedaba por conocer algunos detalles, especialmente, los relacionados con las ayudas a los sectores afectados.
En el caso de la industria, se establece que los 3,6 millones extraordinarios que se van a destinar para poner en marcha medidas compensatorias y / o de fomento para el sector los gestionará directamente la consejería competente, que dirige Manuel Domínguez, sin ofrecer más detalles de cómo se realizará su distribución. El dinero que no se gaste podrá pasar al sector primario.
En cuanto a este último, los 3,6 millones que le corresponden se distribuirán de la siguiente manera: 1,74 millones irán a compensar el sobrecoste de los insumos de la producción, con ayudas de entre 50 y 222 euros por hectárea, en función de la isla en la que se ubique y del tipo de superficie, con especial atención a las islas no capitalinas, que soportan costes más elevados.
Otros 1,31 millones se destinarán a paliar el encarecimiento de los piensos para alimentación del ganado. En este caso, también se tiene en cuenta el coste de la doble insularidad y se prevé un incremento del 16% para aquellas explotaciones ubicadas en islas que no sean Tenerife y Gran Canaria, con un límite de 150.000 euros por beneficiario.
Asimismo, se ha previsto que un total de 540.726 euros vayan a compensar los sobrecostes logísticos y energéticos del subsector pesquero, con ayudas de hasta 20.000 euros por buque y de 40.000 por armador.
El Decreto ley incluye el resto de medidas ya anunciadas, como la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, el incremento hasta el 99,99% de la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas y la subida de hasta 50.000 euros del límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC.
Además, se contempla la única medida directa de apoyo a las familias, la rebaja del IGIC (del 3% al 0%) a la sal, la mantequilla y el café, sin añadir, por el momento, otros productos, tal y como se barajaba.
El conjunto de medidas tendrá un coste estimado de 29,8 millones de euros, que podría alcanzar los 60 millones anuales en caso de prolongarse la crisis.