La guerra contra Irán se extiende por Oriente Medio y Europa se involucra

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a unos 550, según confirmó en la tarde de ayer la Media Luna Roja Iraní, que afirma que un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos. En una nota en redes sociales, el organismo apunta que, “según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora”. “Las operaciones de rescate, ayuda, evacuación y servicios médicos siguen en marcha”, informó.
Así, señaló que 131 ciudades han sido alcanzadas por los bombardeos y afirmó que “hay unos 100.000 rescatistas en estado de emergencia” para responder a estos incidentes. “Una red de cuatro millones de voluntarios están preparados para dar servicios humanitarios, apoyo y respaldo psicosocial”, recalcó.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Irán eleva a cerca de 180 la cifra de víctimas mortales en la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur del país, tras el bombardeo que sufrió el centro educativo el sábado. Sobre este crimen, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió ayer de que atacar hospitales y colegios “viola flagrantemente los principios humanitarios”.
Además, Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, dijo ayer que el país, “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”. Acusa también a Trump de “arrastrar a toda la región a una guerra innecesaria”. “Ahora está preocupado, con razón, de más bajas estadounidenses”, sostuvo. “Es realmente muy triste que esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidenses para impulsar las ilegítimas ambiciones expansionistas de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu”, sostuvo, al tiempo que apuntó que “Trump ha traicionado el Estados Unidos, primero para adoptar Israel, primero”.
Mientras, el Gobierno de Chipre confirmó en la madrugada de ayer que registró “daños limitados” sobre la base militar de Reino Unido en Akrotiri, después de que el ministro de Defensa británico, John Healey, denunciara el lanzamiento de dos misiles iraníes “en dirección” a sus instalaciones en la isla. “En relación con el incidente ocurrido poco después de la medianoche en la base de Akrotiri, la información recibida a través de diversos canales indica que se trató de un dron no tripulado, que causó daños limitados”, informó su portavoz, Konstantinos Letymbiotis.
El Gobierno chipriota confirmó que “inmediatamente” después del suceso, las autoridades “activaron los protocolos de seguridad prescritos y están siguiendo de cerca la situación, en coordinación con el Gobierno de Reino Unido y la administración de las bases británicas”.
Letymbiotis señaló que el Consejo de Seguridad Nacional del país “permanece en sesión continua bajo la Presidencia” de Nikos Christodoulides, quien mantuvo el domingo una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer. Sus palabras llegan después de que cuestionase los comentarios de Healey, asegurando que “no hay indicio de que haya ocurrido amenaza alguna para el país”.
El presidente de Estados Unidos, el ultraconservador Donald Trump, aseguró ayer que espera que sus ataques contra Irán junto a Israel sin pasar por la ONU ni por su Congreso se prolonguen entre cuatro y cinco semanas, si bien dejó claro que Washington tiene la “capacidad” de sostener la llamada Operación Furia Épica durante “mucho más” tiempo. Además, anuncia que la “gran ola” de la ofensiva aún está por llegar tras alardear de estar “destrozando” al régimen de los ayatolás.
“Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá”, explicó en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, asegurando que no se “aburrirá” de ello pasada una semana y que “no hay nada de aburrido” en la operación contra Irán.
En este sentido, precisó que la Administración está “muy adelantada” en sus proyecciones, ya que durante las primeras horas del operativo han podido eliminar a buena parte de la cúpula militar iraní, incluyendo el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El presidente republicano afirmó, además, que ésta era “la mejor oportunidad” para atacar a Teherán. “Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro”, expresó.
En esta línea, detalló que Washington se ha fijado como objetivo destruir las capacidades de Teherán para construir misiles, así como “aniquilar su Armada”. “Ya hemos destruido diez barcos. Están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares”, argumentó.
POR “NO NEGOCIAR”
Previamente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó ayer que el ataque responde a la falta de voluntad negociadora de Teherán, insistiendo en que las autoridades de la República Islámica ganaban tiempo en los contactos con Washington mientras mantenía sus ambiciones nucleares. En una rueda de prensa para dar cuenta de la marcha de la operación, el jefe del Pentágono indicó que la Administración Trump hizo “todo lo posible por una diplomacia real” y los enviados Witkoff y Kushner “intentaron una y otra y otra vez, con esfuerzos sinceros, alcanzar la paz”, pero en frente Irán “no estaba negociando, sino ganando tiempo”. Además, les acusa de construir “potentes misiles y drones” para crear un escudo para sus “ambiciones de chantaje nuclear”.
España se desliga de Berlín y París, niega las bases de Morón y Rota y obliga a EE.UU. a retirar aviones
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, sostuvo ayer que la operación llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán “no va de democracia”, al tiempo que negó nuevamente que Washington haya usado las bases de Morón y Rota para la misma. Eso sí, indicó que EE.UU. no les avisó, rechaza cualquier empleo de estas bases para una operación que, a su juicio, es ielag e incumple el Derecho Internacional y se une así al presidente, Pedro Sánchez, quien considera que resulta compatible rechazar el régimen de los ayatolás en Irán y hacer lo propio con un ataque de consecuencias “imprevisibles” y probablemente contraproducentes, aparte de ilegal.
“Nosotros queremos democracia, libertad, derechos fundamentales para los iraníes pero también quiero ser muy claro: esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas”, señaló en Telecinco, donde volvió a criticar la “acción unilateral” de Estados Unidos e Israel así como los “ataques injustificados” por parte de Irán contra países de la región en represalia. La postura de España sobre sus bases obligó ayer al ejército estadounidense a retirar aviones y reubicarlos.
Después de que Alemania, Francia y Reino Unido hayan indicado que podrían atacar Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, Albares insistió ayer en que “éste es el momento de la desescalada” y la vuelta a la mesa de negociación frente a “una escalada bélica que tiene unas ramificaciones imposibles de calcular o de prever por nadie”.
Por otra parte, negó que EE.UU. esté usando las bases de Rota y Morón. “Quiero ser muy claro y muy taxativo: no se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó rotundo. “No tengo la más mínima información de que EE.UU. esté utilizando nuestras bases, porque son de soberanía española”, abundó, asegurando que el Gobierno no va a prestar sus bases “a que se pueda participar en nada que no esté dentro del convenio”.
En cuanto a la situación de los alrededor de 30.000 españoles que se han visto afectados por la escalada en la región, aseguró que tanto el Ministerio como las embajadas en los países afectados están tratando de brindarles toda la información y la asistencia posible dadas las circunstancias. “Tienen que comprender que esa situación en la que se encuentran, especialmente aquellos que están en Irán (…) y Emiratos, países muy, muy afectados, es exactamente la misma de los ciudadanos de todos los países del mundo, porque los espacios aéreos están cerrados y es imposible para cualquier avión entrar o salir”.