Los precios siguen subiendo en Canarias: el transporte se encarece un 11%

La inflación en Canarias continúa al alza. El Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en octubre una tasa interanual del 4,5%, una décima más que en septiembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos este viernes, 13 de noviembre. El transporte registra el mayor encarecimiento, con una subida del 11%.
Los precios aumentaron un 1% respecto a septiembre, mientras que el incremento acumulado desde principios de 2026 se sitúa en el 3,7%. La evolución refleja que los consumidores canarios pagan más que hace un año por buena parte de los bienes y servicios incluidos en el indicador.
El dato de octubre prolonga la tendencia ascendente de la inflación en el Archipiélago. En septiembre, el IPC había alcanzado el 4,4%, después de siete meses consecutivos de incrementos de la tasa interanual, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
El transporte lidera las subidas de precios en Canarias
El transporte es el grupo que más se encarece en Canarias, con un incremento anual del 11%. Su evolución destaca sobre el resto de categorías analizadas por el INE.
Tras el transporte aparecen los restaurantes y servicios de alojamiento, cuyos precios aumentaron un 4,6% respecto a octubre de 2025.
También registraron incrementos significativos la vivienda, con un 4,4%, y los servicios de información y comunicaciones, con una subida del 4,3%.
En el extremo contrario se sitúan el vestido y el calzado, que experimentaron un incremento interanual del 0,7%, y los servicios educativos, cuyos precios aumentaron un 2%.
Estas son las principales variaciones interanuales recogidas en los datos de octubre:
|Grupo de consumo
|Subida anual
|Transporte
|+11%
|Restaurantes y alojamientos
|+4,6%
|Vivienda
|+4,4%
|Información y comunicaciones
|+4,3%
|Servicios de educación
|+2%
|Vestido y calzado
|+0,7%
La inflación en Canarias se mantiene por debajo de la media nacional
En el conjunto de España, el IPC alcanzó el 4,9% interanual en octubre, la misma tasa que en septiembre. De esta manera, la inflación en Canarias se sitúa cuatro décimas por debajo de la media nacional.
La variación mensual también presenta diferencias. Mientras los precios subieron un 1% en Canarias, el incremento nacional fue del 0,6%.
Entre los grupos que contribuyeron a moderar la inflación española destacan los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual se situó en el 2,4%, tres décimas menos que en septiembre.
Este comportamiento responde, principalmente, a que las frutas y los frutos de cáscara aumentaron sus precios menos que en octubre del año anterior.
Por su parte, el vestido y el calzado registraron un incremento interanual del 1,8%, también tres décimas inferior al del mes precedente. La diferencia se explica por una subida de precios menos intensa durante el inicio de la temporada de otoño-invierno.
El transporte alcanzó una tasa anual del 10,3% en España, dos décimas menos que en septiembre. Esta moderación estuvo relacionada con el descenso de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.
Qué significa la subida del IPC para los consumidores
El Índice de Precios de Consumo mide la evolución del coste de una cesta representativa de productos y servicios adquiridos por los hogares. Incluye alimentación, transporte, vivienda, suministros, educación y otros gastos habituales.
Una inflación interanual del 4,5% significa que el nivel general de precios en Canarias es un 4,5% superior al registrado en octubre de 2025. No implica que todos los productos hayan experimentado el mismo encarecimiento.
La diferencia resulta especialmente visible en el transporte, cuya subida anual supera ampliamente la inflación general del Archipiélago.
El dato de octubre deja el incremento acumulado de los precios en Canarias en el 3,7% desde diciembre de 2025, a falta de conocer la evolución de los dos últimos meses del año.