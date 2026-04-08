‘Solos’, la nueva película del tinerfeño Willy Ríos, llega este viernes a la cartelera

El preestreno de la película Solos, dirigida por el cineasta tinerfeño Willy Ríos, reunió este martes en Multicines Tenerife, en La Laguna, a representantes institucionales, medios de comunicación, profesionales del sector cultural y otros invitados, en una velada que puso en valor el talento audiovisual vinculado a Canarias. Tras su paso por el Festival de Málaga y su première en Madrid, el film se presentó en la Isla con la presencia de los actores protagonistas y el director, en una cita previa a su llegada, este viernes, a la cartelera español.
LO PARTICULAR Y LO UNIVERSAL
Protagonizada por Kira Miró, Salva Reina, Carlos Santos y Elia Galera, Solos propone un retrato íntimo de las relaciones personales a través de una cena entre amigos que va evolucionando hacia un espacio de confrontación emocional, donde afloran tensiones, verdades incómodas y pequeñas mentiras.
Durante el preestreno, Willy Ríos puso de relieve el carácter cercano y universal de la historia: “Solos es una película sobre lo que nos pasa a todos, sobre esas conversaciones que evitamos y que, tarde o temprano, terminan saliendo”, detalló.
La película, basada en la novela homónima de Paloma Bravo, se desarrolla prácticamente en una única localización, apostando por el diálogo, la interpretación y la tensión creciente como elementos narrativos principales. Con un enfoque que combina humor, ternura y reflexión, Solos aborda temas universales como la amistad, la pareja, el deseo, el miedo o la insatisfacción vital, construyendo una historia en la que los personajes intentan enfrentarse a sus propias contradicciones y aprender a reírse de sí mismos.
CANARIAS
El rodaje se llevó a cabo en distintas localizaciones de Canarias, reforzando el vínculo de la producción con el territorio. La película es una colaboración entre Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales y A Contracorriente Films, y representa además la película número 100 producida por Eduardo Campoy (Álamo Producciones).
Tras la proyección en Multicines Tenerife, tuvo lugar un coloquio con el director y parte del elenco, organizado por la asociación Charlas de Cine, que permitió dialogar sobre la película y favorecer el encuentro directo entre el público y los cineastas.