Un afortunado en Tenerife gana el Sueldazo de la ONCE: 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años

El Sueldazo del Cupón Fin de Semana de la ONCE ha llevado la fortuna al municipio tinerfeño de Tegueste. En el sorteo celebrado este domingo, 12 de abril, un único cupón ha resultado premiado con una combinación que garantiza al ganador 300.000 euros al contado y una renta mensual de 5.000 euros durante los próximos 20 años.
La suerte ha llegado de la mano de Servando Salomón Rodríguez Pérez, vendedor de la ONCE que comercializó el boleto agraciado. El punto de venta donde se repartió este importante premio se encuentra ubicado en el quiosco de la calle Prebendado Pacheco, en pleno casco de Tegueste.
Lotería social y responsable
Desde la ONCE se destaca que estos productos forman parte de una lotería social, segura y solidaria. El diseño y la venta de estos cupones incorporan controles específicos destinados a evitar consumos descontrolados.
Entre las medidas de control vigentes, se encuentra la prohibición expresa de venta a menores de edad y la imposibilidad de adquirir los productos mediante consumo a crédito.
La entidad mantiene una política de juego responsable avalada por los sistemas de evaluación de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías, garantizando un seguimiento estricto de las prácticas de comercialización.
Red de ventas y comercialización
Actualmente, los cupones de la ONCE cuentan con una red de distribución compuesta por más de 21.000 vendedores y vendedoras en todo el territorio nacional.
Además de la red física, como la que ha permitido repartir este Sueldazo en Tegueste, los productos se pueden adquirir de forma digital a través de su portal oficial y en establecimientos colaboradores autorizados.
El premio repartido en Tenerife este 12 de abril se suma a la lista de hitos de la organización en el archipiélago, reforzando la presencia de sus productos de juego social en la provincia.