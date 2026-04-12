El sorteo millonario de La Primitiva se acuerda de Tenerife: un premio cae en la Isla

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 11 de abril, ha vuelto a dejar fortuna en el archipiélago. Un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) ha sido validado en la Administración N.º 1 de Puerto de la Cruz, en Tenerife, situada en la avenida Colón, 12.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 02, 08, 15, 23, 33 y 37. El número complementario ha sido el 27, el reintegro el 7 y el Joker el 6025425. La recaudación total del sorteo ascendió a 110.502.132 euros.
Éxito en Tenerife y premios repartidos
El acertante tinerfeño es uno de los 11 ganadores de segunda categoría registrados en todo el territorio nacional. Cada uno de ellos recibirá un premio de 16.413,33 euros.
Además del boleto sellado en el Puerto de la Cruz, esta categoría ha repartido suerte en localidades como Catral y Santa Pola (Alicante), Los Gallardos (Almería), El Prat de Llobregat (Barcelona), Huelva, Leganés (Madrid), Alhaurín de la Torre (Málaga) y Valencia.
Un único acertante millonario
En lo que respecta a las categorías superiores, el sorteo ha dejado un gran protagonista en la localidad de Balmaseda (Vizcaya). Allí se ha validado el único boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría percibirá una cifra superior a los 3,5 millones de euros (2.422.493,36 euros por la Categoría Especial y 1.113.371,22 euros por la Primera Categoría).
Este sorteo del sábado cierra una jornada de alta participación en la que el sistema de Loterías y Apuestas del Estado ha vuelto a situar a Tenerife en el mapa de los municipios agraciados.