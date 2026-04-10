Doble alegría en la Isla: el primer y segundo premio de la Lotería Nacional caen en Tenerife

La Lotería Nacional ha vuelto a caer en el Archipiélago en el sorteo celebrado este jueves, 9 de abril. La fortuna ha sonreído especialmente a la isla de Tenerife, donde se han validado décimos tanto del primer premio como del segundo premio, repartiendo alegría en puntos del sur, el área metropolitana y el norte de la geografía insular.
El primer premio: del sur a la zona metropolitana
El número agraciado con el primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha sido el 69844. La suerte se ha repartida en dos puntos de venta de Tenerife.
Uno de los boletos premiados fue vendido en el sur de la Isla, concretamente en el despacho receptor 68.585 ubicado en la gasolinera del Barranco de Las Torres, en el municipio de Adeje.
La suerte también recaló en la capital tinerfeña. El Estanco Manduca, situado en la calle de Garachico del barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, vendió también parte de este primer premio a través del despacho receptor 67.935.
Además, el 69844 se distribuyó en otras localidades del territorio nacional como Reus, Valencia, Badalona, Córdoba y Granada.
El norte celebra el segundo premio
La jornada de fortuna no terminó en la capital y el sur. El segundo premio de la Lotería Nacional, correspondiente al número 43802, también ha dejado un pellizco en Tenerife. En esta ocasión, la suerte se desplazó hasta el norte, concretamente a la Administración Nº 1 situada en la Avenida Hipólito Sinforiano, en el municipio de La Guancha.
Cada décimo de este segundo premio está dotado con 6.000 euros, suponiendo un importante alivio económico para los agraciados.
Este número también repartió premios en Bueu (Pontevedra) y Palma de Mallorca (Baleares), confirmando la dispersión de la fortuna en este sorteo de jueves.
Resultados y reintegros
Como es habitual en los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional de los jueves, el evento ha generado una gran expectación entre los fieles de este juego, uno de los más tradicionales del país. Además de los grandes premios, el sorteo ha dejado los siguientes reintegros:
- Números agraciados con reintegro: 3, 4 y 5.
Los afortunados que posean un décimo terminado en cualquiera de estas tres cifras recuperarán la inversión realizada.