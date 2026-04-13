Supernova 2026 roza el aforo completo a pocos días de su celebración

A pocos días de su celebración, el congreso se acerca al aforo completo, reflejando el interés creciente por este encuentro, que en su tercera edición se consolida como uno de los principales espacios de formación y conexión para empresarios y emprendedores en Tenerife.
Con ese objetivo se celebrará una nueva edición de Supernova, el Congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa, que se celebrará los días 17 y 18 de abril en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, impulsado por el Cabildo de Tenerife junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE).
El encuentro se plantea como un espacio de formación y conexión donde los asistentes puedan trabajar aspectos clave de sus negocios, desde la estrategia hasta la ejecución.
El cartel de esta edición incluye perfiles como Emilio Duró, conocido por sus intervenciones sobre actitud y mentalidad en el ámbito empresarial; Daniela Goicoechea, referente en estrategia de marca y crecimiento de negocio; y Paco Tormo, cofundador de Singularu, que compartirá su experiencia en el escalado de empresas. A ello se suma la grabación en directo del podcast Tengo un Plan, incorporando formatos más dinámicos y conectados con nuevas audiencias.
Una de las principales novedades de esta edición es su estructura en dos jornadas diferenciadas. El viernes 17 estará centrado en un formato más práctico y cercano, con masterclasses y mentorías 1:1 dirigidas a quienes buscan profundizar en áreas concretas.
En estas sesiones, los asistentes podrán trabajar directamente con especialistas en cuestiones clave para el desarrollo empresarial. Entre los perfiles participantes se encuentran Mónica Salvador, docente y consultora de marketing digital y marca personal, Eva Cólogan, experta en comercialización de productos y servicios, Beatriz Vega, especialista en branding y diseño web estratégico, Alfredo García-Hevia Mendizábal, director de Hub Consultores, que abordará la transformación digital y la automatización de procesos, y Alberto Molowny, de Colaborac, centrado en la gestión de subvenciones multisector.
A esta jornada se suman dos masterclasses centradas en crecimiento empresarial. Por un lado, Daniela Goicoechea abordará el uso de la inteligencia artificial aplicada a negocios desde una perspectiva práctica, enfocada a su implementación en el día a día. Por otro, Paco Tormo, cofundador de Singularu, centrará su intervención en cómo escalar una empresa sin comprometer su estructura, compartiendo aprendizajes reales de crecimiento.
El sábado 18 tendrá lugar la jornada principal del congreso en la Pirámide de Arona, con un programa que combina ponencias, mesas redondas y espacios de diálogo.
Entre los contenidos previstos, se abordarán temas como el papel de las redes sociales en el crecimiento de los negocios, el relevo generacional en la empresa o la evolución del comercio en un entorno cada vez más digital. También se incluirán casos de éxito vinculados al tejido empresarial, con el objetivo de trasladar ejemplos reales y cercanos a los asistentes.
Más allá de los contenidos, el congreso también pone el foco en facilitar la asistencia de los profesionales. En este sentido, Supernova contará con servicio de ludoteca, una iniciativa orientada a favorecer la conciliación y permitir que empresarios y emprendedores puedan asistir al evento con mayor facilidad.
Otro de los pilares del encuentro será el networking, con espacios diseñados para facilitar la conexión entre empresarios, emprendedores y profesionales. Un entorno que busca generar oportunidades reales de colaboración y aprendizaje compartido.
En su tercera edición, Supernova refuerza su posicionamiento como un punto de encuentro consolidado para empresarios y emprendedores, en un contexto en el que la formación práctica y la conexión entre profesionales ganan cada vez más peso. La inscripción al congreso es gratuita y puede realizarse a través de la web oficial www.congresosupernova.com.