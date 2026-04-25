El divertido vídeo de una tiktoker para vestirse de maga en la Romería de Tegueste: “Quiero aprender lo máximo de la cultura canaria”

La Romería de San Marcos Evangelista en Tegueste no es solo una cita marcada en el calendario; es el momento en el que el municipio saca a relucir sus tradiciones.
Este año, la previa de la gran fiesta teguestera ha dejado un vídeo de lo más curioso en redes sociales de la mano de la tiktoker Miri (@miriammedel_), quien ha compartido con sus miles de seguidores su particular “misión” para conseguir el traje típico.
“Me ha pillado el toro. Este domingo es la Romería de Tegueste y no tengo traje”, confesaba la joven en un vídeo que ya es viral. Lejos de ser una simple compra, Miri dejó claro que su intención es hacer las cosas bien: “Quiero aprender lo máximo de la cultura canaria y eso incluye vestirse bien en fiestas”.
El “manual de instrucciones” de los seguidores
Como no podía ser de otra forma, la comunidad canaria en TikTok se volcó con la creadora, regalando momentos de humor y consejos útiles. Desde quienes le aclaraban que el bolso que se lleva bajo la falda es la faltriquera, hasta los que bromeaban con el origen de las prendas.
Para ayudar a Miri y a todos los que este domingo llenarán las calles de la Villa, el Ayuntamiento de Tegueste ha emitido una nota con recomendaciones clave para que la LVIII edición de la Romería brille con todo su esplendor.
El Consistorio recuerda que la vestimenta es un elemento de identidad y respeto, e insiste en evitar elementos que desvirtúen su valor.
Entre las recomendaciones para las romeras, se destaca el uso de la camisa de lino, el pañuelo cubriendo la totalidad del cabello y el uso de calzado acorde, como zapatos de piel o las clásicas alpargatas, evitando siempre las prendas deportivas o los escotes.
En el caso de los caballeros, el uso del cachorro y la correcta colocación del fajín son fundamentales para mantener viva la estética que ha pasado de generación en generación.