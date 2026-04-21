Torres anuncia la mayor apuesta para la ciencia en Canarias: “18,7 millones para el telescopio más importante del mundo”

El cielo de Canarias vuelve a ser el protagonista de la agenda política y científica nacional. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor la última decisión del Ejecutivo central para potenciar el Gran Telescopio Canarias (Grantecan), calificándolo como “el telescopio más importante del mundo”. Esta afirmación llega tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de una partida económica que cambiará el rumbo de la astronomía en las islas.
Una inversión estratégica de 18,7 millones de euros
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha dado luz verde a una inyección de 18,7 millones de euros destinada íntegramente al desarrollo del denominado Proyecto OPTIR. Este nuevo instrumento científico no es solo una mejora técnica, sino un salto cualitativo que potenciará las capacidades de observación del Grantecan, permitiendo captar datos en modo imagen y espectroscopía de forma simultánea.
La versatilidad de esta tecnología permitirá cubrir los rangos visible e infrarrojo cercano, facilitando el estudio de fenómenos transitorios —aquellos que aparecen y desaparecen rápidamente en el cosmos— con un detalle nunca antes visto. Para Torres, esta cifra representa “la apuesta decidida del Gobierno a la ciencia en Canarias”, consolidando al archipiélago como un referente global en el sector.
El Gran Telescopio Canarias como escudo de defensa planetaria
Uno de los puntos más críticos y fascinantes del Proyecto OPTIR es su papel en la defensa planetaria. La inmensidad del universo alberga amenazas silenciosas: asteroides potencialmente peligrosos que, debido a su lejanía o pequeño tamaño, son invisibles para telescopios convencionales. Gracias al espejo de 10,4 metros de diámetro del Gran Telescopio Canarias, será posible identificar estos cuerpos celestes cuando todavía se encuentran a distancias de seguridad.
La comunidad científica advierte sobre el “posible impacto devastador” que supondría una colisión contra la Tierra si no se detecta a tiempo. Con esta nueva inversión, el Grantecan podrá estudiar asteroides extremadamente débiles, convirtiéndose en un vigía fundamental para la seguridad global. La capacidad de observación profunda del telescopio ubicado en el Roque de los Muchachos es, a día de hoy, inigualable por cualquier otro instrumento terrestre en funcionamiento.
Siete años para completar el Proyecto OPTIR
El desarrollo de esta tecnología se ejecutará mediante un proceso de Compra Pública de Innovación. Este modelo implica que el proyecto pasará por fases estrictas de diseño, fabricación, transporte e integración total en las instalaciones de La Palma. Se estima que el proceso completo se dilate durante un periodo de 7 años, tiempo en el cual se fomentará la transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación y empresas privadas.
El Gran Telescopio Canarias no solo destaca por su tamaño, sino por su ubicación privilegiada a 2.400 metros de altitud. La estabilidad atmosférica y la nula contaminación lumínica del cielo palmero son los aliados necesarios para que este proyecto de 18,7 millones rinda sus mejores frutos. Desde el estudio de agujeros negros hasta la formación de galaxias lejanas y la investigación de la materia oscura, el Grantecan seguirá descifrando los secretos del origen del universo.
Esta iniciativa refuerza la trayectoria de más de dos décadas de excelencia en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Con el respaldo del Gobierno y la implementación del Proyecto OPTIR, Canarias se asegura un puesto de honor en la carrera espacial y científica de la próxima década, demostrando que el futuro de la humanidad se mira a través de las lentes instaladas en las cumbres de la “Isla Bonita”.