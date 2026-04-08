Víctor Manuel y Mariola Cubells conversan esta tarde en CajaCanarias

a Fundación CajaCanarias clausura este miércoles sus diálogos Contra el olvido: democracia, derechos y arte con una conversación entre el cantautor Víctor Manuel y la periodista Mariola Cubells. Este segundo coloquio, titulado Cantar contra el olvido, comienza a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
MIRADA CRÍTICA HACIA LA REALIDAD
A través de esta iniciativa, que forma parte de la programación del ciclo cultural Primavera en la Fundación, CajaCanarias propone un espacio para la reflexión y el diálogo en torno al valor de la memoria, el significado de la justicia y el papel que desempeña la cultura como instrumento para interpretar nuestro tiempo. Escuchar a quienes han dedicado su vida a pensar, defender y narrar estos principios constituye una oportunidad para fortalecer una mirada crítica y consciente sobre la realidad que compartimos.
En el coloquio Cantar contra el olvido, Víctor Manuel y Mariola Cubells conversarán en torno a cómo la música se ha revelado, a lo largo de la historia, como una herramienta privilegiada para preservar la memoria y explorar la condición humana. A lo largo de su trayectoria, Víctor Manuel ha construido un repertorio en el que la experiencia personal dialoga con la realidad social y política, dando lugar a canciones de profunda carga emocional y compromiso.
La entrevista, conducida por Mariola Cubells, ofrecerá al público la oportunidad de adentrarse en el proceso creativo del artista y en las convicciones que sostienen una de las voces más influyentes de la música española contemporánea.
COMPROMISO
Víctor Manuel (Mieres, Asturias, 1947) Inició su carrera en los años 60 y pronto evolucionó hacia una canción de autor comprometida, marcada tanto por la tradición popular asturiana como por una mirada crítica sobre la realidad social y política de su tiempo. A lo largo de más de cinco décadas ha construido un repertorio esencial que combina sensibilidad lírica y vocación popular, con títulos emblemáticos como Solo pienso en ti, Asturias o La puerta de Alcalá.
Su trayectoria está estrechamente vinculada a la de Ana Belén, con quien ha compartido proyectos musicales, escénicos y discográficos de gran repercusión. Figura clave en la renovación de la canción española durante la Transición, ha desarrollado también una intensa labor como productor musical y cinematográfico, además de colaborar con algunos de los nombres más destacados de la música iberoamericana. Su obra, profundamente arraigada en la memoria colectiva, sigue dialogando con el presente desde una perspectiva humanista y comprometida.
Mariola Cubells es periodista y comunicadora. Analista audiovisual en La Ventana, con Carles Francino y directora y conductora del espacio propio de la Cadena SER, y del grupo Prisa, ¿Y tú qué miras? Colabora en El Matí de Catalunya Radio como experta televisiva, escribe en El País y en SModa sobre temas relacionados con el audiovisual, el feminismo o la cultura pop.
En enero de 2025 inició una gira teatral con la periodista cinematográfica María Guerra, presentando el show pop feminista Señoras y señoras, que precisamente podrá verse este jueves y el sábado (20.00 horas), en Tenerife y La Palma, en el ciclo Primavera en la Fundación CajaCanarias 2026.