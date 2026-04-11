El pasado 6 de abril, la misión Artemis II de la NASA completó con éxito su paso por la órbita lunar. Esta misión no ha sido solo un hito para la humanidad, pudiendo observar por primera vez la cara oculta de la luna, sino también mostrando la vuelta a la carrera espacial y lunar en la que nos encontramos.
En este contexto, el planteamiento es, ¿por qué volvemos ahora a luna?, el escenario se abre hacia varios horizontes, que pueden distinguirse entre ambición estratégica, comercial y de recursos. La respuesta a la pregunta de ¿por qué no se ha dado antes?, también tiene difícil explicación, pero podría resumirse en un intento de bajar el coste de estos proyectos mediante la reutilización de componentes que históricamente no ha dado fruto, el envío de robots que suponen un coste monetario mucho menor y el foco en otras prioridades como la Estación Espacial Internacional o la carrera satelital.
El presupuesto del Artemis II muestra el costoso desarrollo de estos proyectos, con un gasto estimado de unos 92 mil millones de dólares. Aún en este contexto, uno de los retos estratégicos no es solo ser el primero en, ya sea, llegar a la luna, como se diera en la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia en el contexto de la Guerra Fría, sino también aspectos como acceder a los recursos, establecerse en la luna para un futuro paso a Marte, y el prestigio que está en juego en estos proyectos, ahora más enfocado en una carrera entre Estados Unidos y China.
El acceso a recursos es uno de los fines últimos de esta “vuelta al espacio”. Hemos de tener en cuenta que la luna posee recursos naturales que podrían ser de gran relevancia para el futuro del planeta, entre los que podemos encontrar tierras raras, helio-3, con posibles usos como la fusión nuclear limpia, o agua, que se puede encontrar en el satélite terrestre, sobre todo en los polos, con una estimación de más de 30 mil toneladas métricas, según la NASA.
En cuanto a los mercados financieros, podemos encontrar empresas con exposición a este proyecto como Lockheed Martin, constructora de la cápsula tripulada Orion, a bordo de la cuál viaja la tripulación de cuatro astronautas destinados para la misión. Por otro lado, Boeing es otra empresa expuesta a estos proyectos, que construyó el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por sus siglas en inglés) encargado de impulsar el cohete al espacio, aunque se están buscando otras alternativas en empresas como BlueOrigin y SpaceX debido al sobrecoste que supone el SLS y su atraso tecnológico.
Otras formas de exponerse a éste y otros proyectos relacionados son empresas como L3Harris Technologies, proveedor de los cuatro motores usados para propulsar el SLS, Northrop Grumman, contratista principal encargado del diseño y producción de dos motores encargados del empuje inicial del SLS, o Redwire, que suministra cámaras y sensores ópticos y solares para la cápsula Orion.
SpaceX es la empresa más seguida en el ámbito espacial, fundada por Elon Musk en el año 2002, se dedica a la fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, ya tiene contractos asignados por la NASA para futuros pasos del proyecto Artemis, como el desarrollo de un módulo de aterrizaje Starship, el cuál se acoplaría a la cápsula en órbita alrededor de la Luna y podría llevar a astronautas a la superficie lunar. La demanda inversora por este sector es elevada, y en concreto, por esta empresa, que planea salir a bolsa este año 2026, con valoraciones estimadas superior al trillón americano de dólares, lo que la podría llevar a ser la mayor salida a bolsa de la historia.
Frente a uno de los hitos de la humanidad también se abren oportunidades bursátiles, mediante las que conseguir exposición a estos proyectos, pero siempre teniendo en cuenta que la valoración sea atractiva, algo que parece un tanto complicado dado el apetito del mercado por estas compañías. Pasen un feliz Domingo.
X: @CrossCapital
www.crosscapital.es
Premio a la Mejor EAF en España 2021 y 2025 por Citywire
Email: info@crosscapital.es
Teléfono: 922 098 062