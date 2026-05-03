Llega a Canarias el mayor alijo de cocaína de la historia: la Guardia Civil intercepta un mercante con hasta 45 toneladas

La Guardia Civil ha asestado un golpe definitivo a las mafias del narcotráfico internacional en aguas del Atlántico. La interceptación del mercante Arconian, un buque de 90 metros de eslora, ha permitido la incautación de un alijo de cocaína sin precedentes que podría alcanzar las 45 toneladas.
La embarcación ha sido escoltada hasta el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se procede al pesaje oficial de la droga.
Operación histórica en alta mar
El abordaje, ejecutado por unidades de élite de la Unidad Central Operativa (UCO), se produjo en aguas próximas a Dajla, frente a la costa africana.
El buque, con bandera de Comoras, había zarpado desde Sierra Leona con un destino declarado en Libia, aunque las investigaciones apuntan a que su carga ilícita tenía como objetivo las rutas de distribución hacia Europa.
En el operativo han sido detenidas 23 personas, tripulantes del mercante de nacionalidades filipina y angoleña.
La intervención contó con el despliegue del buque oceánico Duque de Ahumada y el patrullero Río Guadiato, elementos clave para asegurar el traslado del cargamento hasta Canarias.
Un volumen de droga sin precedentes
Las bodegas del Arconian ocultaban alrededor de 1.500 fardos de cocaína, cada uno con un peso estimado de entre 25 y 30 kilos. De confirmarse las cifras más altas de la investigación (45.000 kilos), este operativo pulverizaría todos los registros anteriores en España y el continente europeo.
Hasta la fecha, la mayor aprehensión de esta sustancia en un solo operativo en suelo español era de 13 toneladas, mientras que en el mar el récord se situaba cerca de las 10 toneladas, incautación que llegaba el pasado mes de enero al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Este nuevo alijo en Canarias triplica esas cifras, situándose al nivel de las mayores incautaciones mundiales, como las 20 toneladas intervenidas hace años en Filadelfia.
Canarias, punto estratégico del narcotráfico
La presión policial en los grandes puertos europeos como Amberes, Róterdam o Algeciras ha provocado un giro en las rutas de las organizaciones criminales. El uso de cargueros de gran tonelaje en aguas internacionales, que luego trasvasan la droga a narcolanchas en pleno océano, es una tendencia al alza que las autoridades están combatiendo con intervenciones directas en alta mar.
España, gracias a su capacidad de asumir jurisdicción en aguas internacionales, se ha convertido en el principal muro de contención contra estas redes. En el último periodo de registros oficiales, las fuerzas de seguridad intervinieron más de 123 toneladas de esta sustancia, de las cuales el 15% fueron detectadas en Canarias, consolidando al archipiélago como una zona crítica para la vigilancia fronteriza.
El registro minucioso del Arconian continuará durante las próximas horas en el muelle de Las Palmas bajo una estricta vigilancia policial, mientras los detenidos pasan a disposición judicial.