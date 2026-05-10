Aterriza en Madrid el avión con los 14 españoles del crucero MV Hondius: así será la cuarentena obligatoria

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha aterrizado sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.
Los 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’, donde serán ingresados y harán cuarentena.
Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.
El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular).
Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.
El operativo se inició después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.
Así, los pasajeros fueron desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.
Alrededor de las 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) llegaron a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les pusieron equipos protección individual (EPI), se subieron al avión, que despegó poco minutos antes de las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).
Cuarentena obligatoria
Una de las mayores incógnitas que rodea este caso es la duración del internamiento. Según las informaciones facilitadas por el sindicato CSIF, se ha puesto sobre la mesa una cifra que ha sorprendido por su contundencia: una cuarentena de hasta 42 días. Este periodo de seis semanas se aplicaría en el caso de que no aparezcan síntomas, aunque los expertos matizan que el tiempo real de aislamiento podría ser menor.
La duración exacta se irá determinando de forma individualizada. Cada uno de los 14 pasajeros del Crucero MV Hondius será evaluado constantemente por el equipo de epidemiología. A pesar de la dureza de la medida, las autoridades han confirmado que ninguno de los afectados se ha opuesto a estas condiciones, entendiendo la excepcionalidad de la situación médica detectada a bordo del buque de Oceanwide Expeditions.
Pruebas PCR y seguimiento médico intensivo en el Gómez Ulla
El protocolo, validado el pasado viernes por la Comisión de Salud Pública, no deja espacio para la interpretación. Nada más ingresar en el hospital madrileño, todos los pasajeros serán sometidos a una prueba PCR de alta sensibilidad. Independientemente del resultado inicial, el protocolo obliga a repetir este test a los 7 días de estancia en el centro.
Este doble chequeo es vital para detectar posibles periodos de incubación que los test realizados en Tenerife pudieran haber pasado por alto. La estancia en la planta de aislamiento no será simplemente una espera pasiva; los pacientes estarán bajo monitorización constante de sus constantes vitales.