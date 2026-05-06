El crucero del hantavirus pone rumbo a Tenerife: los infectados graves serán hospitalizados en La Candelaria

El puerto de Santa Cruz de Tenerife, previsiblemente, acogerá al crucero atracado en Cabo Verde con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, informó el Ministerio de Sanidad.
España también aceptó una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que ha sido trasportado a Canarias en un avión hospitalizado, quien ingresará de inmediato en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde está fondeada tras detectar un brote de hantavirus.
El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará “puntualmente sobre su implementación”. El ECDC está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 o 4 días.
Aislamiento total
Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido, aunque todo apunta a que será el tinerfeño. Una vez aquí, tripulación y pasajeros serán examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.
El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados para esta situación, “evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”.
La Organización Mundial de la Salud explicó que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que el Archipiélago canario es el lugar más próximo con las “capacidades necesarias”. Según Sanidad, “España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas”, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles. En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, se ha decidido trasladar ya al médico del crucero a Canarias.
Cabe recordar que España había propuesto durante la jornada de ayer evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.
Sanidad negoció que en Cabo Verde se evacuaran los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más). En caso de que se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo del crucero de lujo con hantavirus mientras se encuentra en Cabo Verde, “no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala” en territorio español salvo que “aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y Canarias”. En ese caso, continuaban fuentes del Ministerio de Sanidad, “por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención”.
“Debe ser atendido donde está”
En la misma línea se manifestó el presidente canario, Fernando Clavijo, que reiteró que el buque “debe ser atendido donde está”, en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa hasta Países Bajos, sin pasar por el Archipiélago. “Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario”, dijo Clavijo.
El presidente canario señaló que está en contacto constante con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que “ésta es también su postura”, aseguró. “Ella me transmitía que desde el Ministerio entienden que no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir y que iba a hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud precisamente para que, si había que evacuar o hay que dar garantías, se puedan dar donde está el barco ya”, añadió.
Posteriormente, desde Cabo Verde se podría continuar la evacuación de los pasajeros mediante aviones o con el traslado del barco hacia Países Bajos. “A partir de ahí, si la OMS quiere cualquier otra cosa, tendrá que justificarlo porque obviamente a nosotros es un asunto que nos preocupa mucho. No tenemos prácticamente información del vector de contagio. Se sabe algo del hantavirus, pero no se sabe mucho más”, apuntó Clavijo.
El mandatario subrayó que cualquier intervención debe llevarse a cabo “con todas las garantías para las personas que están en el barco, pero por supuesto para los canario”.
Evaluar riesgos
El Ministerio de Sanidad considera que debe efectuarse un “balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones” ante una situación que implica seis casos de hantavirus identificados, de los que tres han fallecido, uno está en Sudáfrica en estado crítico y los otros dos se encuentran en el barco. “Cualquiera de las acciones se llevará a cabo pensando en la preservación de la salud de los pasajeros y tripulantes del barco así como de las poblaciones donde desembarquen”.
No se han identificado nuevas personas sintomáticas
Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero MV Hondius, informó de que, “por el momento”, no se han identificado nuevas personas sintomáticas por hantavirus a bordo y que se están llevando a cabo preparativos para la evacuación médica de las personas que actualmente requieren atención urgente. La compañía recuerda que se trata de dos miembros de la tripulación que presentan síntomas respiratorios agudos y “siguen necesitando atención médica urgente”.
En cuanto a las investigaciones sobre la causa y cualquier posible conexión entre los casos, manifiesta que “continúan en curso”. Sobre el posible origen del hantavirus, se remiten a la información dada por la OMS y las declaraciones de su portavoz, la doctora Maria Van Kerkhove, quien informó de la sospecha que la primera persona infectada probablemente contrajo el virus antes de embarcar.
El buque transporta 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación a bordo representan 23 nacionalidades, de los cuales 13 pasajeros y 1 tripulante son de nacionalidad española. Por el momento, se han confirmado 6 casos de hantavirus, además hay un investigado por contacto estrecho. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje y un cuarto está en la UCI.