Reino Unido confirma dos positivos a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus

El crucero de lujo MV Hondius se dirige desde ayer a las costas canarias. Tras confirmarse tres fallecimientos y cinco contagios por hantavirus, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha verificado que dos pasajeros británicos han dado positivo en las pruebas. El buque tiene previsto fondear estefo domingo frente a Granadilla.
Reunión al más alto nivel en Tenerife
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene este viernes un encuentro clave con el cónsul honorario de Países Bajos y una delegación de la embajada. El objetivo es ultimar los detalles del traslado de los pasajeros.
Según el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ya se ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas y se espera disponer del plan definitivo de evacuación aérea este mismo viernes.
Pese a la alarma, Sanidad Exterior informa que la tripulación y el pasaje presentan un buen estado de salud general y nadie manifiesta síntomas desde el pasado 28 de abril. No obstante, cada 72 horas se supervisa la Declaración Marítima Sanitaria (DMS) del navío.
Evacuación militar para los españoles
El operativo coordinado por el Gobierno de España y la OMS establece que los 14 españoles a bordo, actualmente asintomáticos, serán trasladados el lunes, 11 de mayo, desde Tenerife a Madrid en un avión militar medicalizado. Su destino final será el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde cumplirán la cuarentena preventiva.
Por su parte, el Reino Unido enviará personal médico especializado a la Isla para gestionar la repatriación de sus nacionales, a quienes se les exigirá un confinamiento estricto de 45 días para monitorizar la incubación del virus.
Amenaza de bloqueo en el puerto
La incertidumbre ha calado en la plantilla del Puerto de Granadilla. Los operarios han amenazado con “bloquear” el muelle si el crucero llega a atracar, denunciando una falta de infraestructura médica adecuada para enfrentar un brote de estas características.
Ante esto, las autoridades han reiterado que el barco no tocará puerto, sino que se mantendrá fondeado a una distancia de seguridad.
El virus: cepa de los Andes
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida por roedores (vía inhalación de fluidos o contacto directo).
La preocupación de la OMS radica en que se ha identificado la cepa de los Andes, detectada previamente en Sudáfrica, que a diferencia de otras variantes sí permite el contagio entre humanos.
Chile también ha ordenado el aislamiento de dos ciudadanos que viajaron en el crucero.