El Barco de Papel emprende nuevas singladuras

“Creamos B de Papel Editorial en noviembre pasado; fijamos como plazo para recibir originales del 1 al 31 de diciembre. Creíamos que iban a llegar unas 30 o 40 obras, pero recibimos 831”. Nauzet Pérez, al frente de El Barco de Papel, confiesa que aún está sorprendido, al igual que todo el equipo que conforma la popular librería de El Sauzal, por la acogida que ha recibido el proyecto de crear un sello editorial que pone el acento, sobre todo, en la creación literaria del Archipiélago.
B de Papel Editorial acaba de publicar sus cuatro primeros libros, presentados el pasado domingo en la Bodega Linaje del Pago, también de El Sauzal. Se trata de El monstruo cobarde, un cuento infantil de Diego G. Reinfeld con ilustraciones de su hermano David G. Reinfeld; Llantos de sirena, prosas poéticas de Yolanda Espinosa; A ti y a mí nos unió el volcán, una novela romántica de Gara Alom, y Triana 1899, una novela histórica en tono de thriller que firma Annika Brunke.
PUBLICACIONES
Como figura en sus sinopsis, El monstruo cobarde “es una historia que nos presenta a un monstruo muy especial: uno que tiene miedo. A lo largo del cuento aprenderá a enfrentarse a sus temores y a descubrir que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en atreverse a seguir adelante a pesar de él”.
En cuanto a Llantos de sirena, “es el llanto de una de ellas. De sus miedos, sus fortalezas, sus sueños, sus incertidumbres y sus recuerdos. De todo aquello que no ha sido capaz de decir en voz alta. De una sirena que ha buceado en sí misma y ha vuelto a la superficie para que los marineros oigan su llanto”.
A ti y a mí nos unió el volcán es presentada como una “novela romántica new adult con alma canaria”, ambientada en la erupción volcánica en La Palma de 2021, que muestra al lector cómo, “a veces, el paraíso y el infierno pueden coexistir”.
Finalmente, en Triana 1899, “basada en el caso real de El crimen de la cloaca, nada es lo que parece. Nadie es quien dice ser. La mentira se introduce bajo la piel como un gusano invasor y avanza hasta pudrirlo todo”.
EL PROYECTO
“Queremos publicar dos nuevos títulos en septiembre y otros dos en octubre, hasta llegar a las ocho obras este año”, explica Nauzet Pérez, quien, al ser preguntado por la razón de ser de esta nueva experiencia, alude a varios motivos. “Por un lado -argumenta-, es como si desde hace tiempo tuviésemos una editorial y no nos hubiéramos dado cuenta hasta ahora [ríe]”. “En el equipo de la librería contamos con una correctora de textos, hay una maquetadora y, en general, nos movemos bien con todo el papeleo que demanda una librería y también una editorial”, señala.
De igual modo, y como muestra valen las numerosas iniciativas que desarrolla El Barco de Papel durante todo el año, estaba el deseo de “darle valor a la cadena del libro, que es bastante larga, recurriendo para ello a gente de aquí”, recalca Nauzet Pérez. “La imprenta que hemos escogido es tinerfeña, los autores con los que iniciamos esta aventura son de Canarias; Annika Brunke es de Gran Canaria y los otros son de Tenerife…”.
“Además -añade-, creo que esta ilusión que tenemos en El Barco de Papel la compartimos con mucha gente, pues el nacimiento de una editorial en una librería no es algo tan común. Esto es un negocio, una inversión, sí, pero también es un proyecto que forma parte de nuestra apuesta por la cultura y por dar oportunidades a quienes se abren paso en la literatura”.
Como se ha apuntado, las ideas no dejan de surgir, y de llevarse a la práctica, en la librería de El Sauzal. “En el último trimestre del año, seguramente en noviembre, entregaremos los premios literarios El Barco de Papel”, comenta Nauzet Pérez. “En 2025 ya hicimos una especie de prueba a través de las redes sociales y participaron casi 40.000 personas. En esa ocasión resultó ganadora la novela Han cantado bingo, de Lana Corujo”.
Según explica, el certamen, que contará con tres categorías, la general, la dedicada a libros de autoría canaria y la de literatura infantil y juvenil, comenzará con el listado de las obras más vendidas del año en El Barco de Papel. A partir de esa relación, serán los clientes quienes votarán por los que consideran mejores títulos de 2026. “La idea es reunir a los autores de esas obras en una gala y hacerles entrega del galardón de la librería”, concluye.