El Teatro Leal reestrena una zarzuela barroca tras 350 años sin representarse

El Auditorio de Tenerife lleva esta semana al Teatro Leal de La Laguna la primera representación de Los celos hacen estrellas y el amor hace prodigios desde su reciente recuperación. El reestreno tras 350 años de esta zarzuela barroca, la primera española que se conserva con libreto y partitura completos, supone la primera puesta en escena desde su recuperación. Las funciones para disfrutar de la música de Juan Hidalgo con libreto de Juan Vélez de Guevara tendrán lugar este viernes, el sábado y el domingo, 17 de mayo, en tres funciones que comienzan a las 19.30 horas. Al ser la única zarzuela barroca española que se conserva con libreto y partitura completos, su reestreno es un acontecimiento.
Esta recuperación integral es un hito ya que gran parte de las obras de Juan Hidalgo se perdieron en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734. La zarzuela fue estrenada el 2 de febrero de 1673 con motivo del cumpleaños de la reina Mariana de Austria ante la corte de Carlos II.
Concebida como entretenimiento cortesano sobre un argumento mitológico basado en Las Metamorfosis de Ovidio, el texto de Vélez de Guevara va desgranándose con los clásicos argumentos de las tragedias del Barroco: amor, desamor, traición, celos… Se centra en los celos de Juno respecto a Júpiter, ya que este pretende los amores de la ninfa Isis. En un encuentro con la ninfa, el dios la transforma en vaca para protegerla de la diosa. Juno pide la vaca a Júpiter y esta queda bajo la estricta vigilancia de Argos. Tras unas aventuras rocambolescas, finalmente, Júpiter promete a Juno que no volverá a traicionarla, devuelve a Isis su forma humana y la proclama diosa de Egipto.
Los musicólogos Álvaro Torrente y Carmelo Caballero dedicaron años a rastrear y cotejar los manuscritos originales de Los celos hacen estrellas y el amor hace prodigios, conservados de forma incompleta en la Biblioteca Nacional de España, con fuentes complementarias en la Catedral de Valladolid y la Universidad de Santiago de Compostela. El resultado es la edición crítica de la partitura y el libreto, publicada por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, el cual, con este estreno, culmina años de investigación para la recuperación de esta zarzuela.
En cuanto a la parte musical de la propuesta que podrá verse en el Teatro Leal, Aarón Zapico es el encargado de la dirección, así como de la versión musical que se ejecuta por medio de un ensemble compuesto por diez músicos en total: Juan Carlos de Mulder (archilaúd), Carlos Oramas (tiorba), Diego Armando Pérez (cello), Francesc Aguiló (violone), Joaquim Guerra (bajón), Adrián Linares (violín), Lorena Padrón (violín), Martín Ogando (flauta de pico), Lluís Coll (corneta) y el propio Zapico al clave.
En contraste, la puesta en escena de esta producción de la temporada de Ópera de Tenerife es plenamente contemporánea. Su director y escenógrafo, Ricardo Campelo, se plantea cómo se vería el amor a través de un microscopio. Por medio de inteligencia artificial y diseños 3D, ha creado en el escenario un potente diálogo entre el pasado y el presente.
Destaca en esta producción el vestuario artesanal e impactante de Leo Martínez, en consonancia con el concepto de la propuesta. La iluminación lleva la firma de Beny Arencibia, mientras que el diseño audiovisual es de Marcos Fernández (Catmac).
El elenco contiene tanto cantantes como actores. En la parte lírica se encuentran la soprano Ruth González, el tenor Juan Sancho, la mezzosoprano Lucía Caihuela, la soprano Soraya Méncid y la soprano Lucía Martín-Cartón. En la parte interpretativa actúan las actrices Karmele Aramburu, Silvia Criado, Mabel Quintero, Karen Ferrer, Yolanda Peña, Andrea García y Paula Marrero, y los actores Joche Rubio, Óscar Martín, José Cubas, Juan Pablo Domínguez e Ignacio de la Lastra.
Las entradas, a un precio general de 20 euros, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, vía telefónica contactando con la taquilla del Teatro Leal al 922 265 433 o de forma presencial, en la taquilla del Teatro Leal, en horario de lunes a sábado de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Los domingos, la taquilla abre dos horas antes del inicio de la función.
Ópera de Tenerife es una iniciativa del Cabildo -a través de Auditorio de Tenerife- que cuenta con el patrocinio de Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno regional y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Inaem) del Gobierno de España.