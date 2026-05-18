El Unión Tejina abre su escenario a la II Muestra de Teatro Mujeres a Escena

El Teatro Unión Tejina, en La Laguna celebra esta semana la segunda edición de la Muestra de Teatro Mujeres a Escena, una cita dedicada a visibilizar, fortalecer y celebrar el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos de las artes escénicas: dramaturgia, dirección, interpretación, producción, diseño escenográfico, iluminación, vestuario y gestión cultural.
Mujeres a Escena se plantea como una muestra que no solo exhibe obras, sino que también pone el foco en las trayectorias, procesos y talentos femeninos en el ámbito de las artes escénicas. La iniciativa está impulsada por la Asociación Cultural La Oveja Negra y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura, que dirige Adrián del Castillo, y de la de Igualdad y LGTBI, coordinada por Dailos González.
El proyecto propone un espacio artístico y reflexivo que contribuya a reducir la brecha de género existente en el sector cultural, creando oportunidades reales de exhibición, profesionalización y diálogo. La programación reúne un abanico de actividades, talleres, espectáculos de danza, teatro adulto, narración oral, teatro infantil y la proyección de un documental realizado para la ocasión, titulado Mujeres tras el telón.
El programa arranca este lunes, a las 18.00 horas, con la inauguración de una exposición fotográfica a cargo de Paula Fuentes que lleva por título Rebelando la escena. Una hora después, Irene Pérez impartirá un taller de cabaret. El martes la actriz Iratxe Menalbert ofrecerá uno de improvisación (19.00 horas).
La jornada del miércoles contará con la proyección de Mujeres tras el telón y la propuesta de Inspirarte Teatro que lleva por título Hilos de Igualdad. En las jornadas siguientes se sucederán las actuaciones de las compañías y artistas Tejina en Danza (Todo comienza con un paso, el día 21), Colorín Colorada (el viernes 22, con Una historia entre miles) y Esther Cabeza (el sábado 23, con el espectáculo Entretelas). El festival se cierra el domingo 24 con las actuaciones de la compañía MiArteFactor (a las 12.00 horas) y The Glow Producciones, a las 19.00 horas, con su espectáculo Frida. ¡Viva la vida!
La programación en detalle puede consultarse en la web del Teatro Unión Tejina y de la asociación La Oveja Negra. Las entradas para los distintos espectáculos pueden adquirirse en Tickety.es o en la taquilla del teatro.