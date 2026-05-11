EN DIRECTO | Desembarco del MV Hondius: un pasajero de EEUU y otra de Francia dan positivo por hantavirus

El crucero afectado por el brote del hantavirus, el MV Hondius, podrá zarpar a última hora de la tarde de este lunes tras concluir todas las repatriaciones.
Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en Estados Unidos. Ya van camino del avión que espera en el aeropuerto de Tenerife sur y está previsto que despeguen antes de que acabe el día.
En total, tal y como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa, han bajado del crucero un total de 94 personas de 19 nacionalidades. Además, indicó que en siete vuelos viajaban nacionales de ocho países, mientras que en el de Países Bajos se encontraban a bordo hasta 11 nacionalidades. La ministra destacó que todo se ha producido con “total normalidad y seguridad”.
Repostaje desde las 7:00 de la mañana
A las 07.00 horas el barco comenzará su operativa de repostaje, a continuación la de avituallamiento y a última hora de la tarde podrá zarpar destino a Países Bajos, donde está previsto que llegue a Róterdam, cuando será completamente descontaminado y limpiado.
Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero saldrán ya por la tarde del lunes. En concreto, el de Australia con seis personas y el segundo de Países bajos, con otras 18. De esa forma, quedarán en el barco un total de 34 personas.
EEUU confirma un “positivo leve” en hantavirus y otro con síntomas
Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo ‘MV Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, ha dado “positivo leve” en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta “síntomas leves“.
Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, “se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado”, viajando ambos “en las unidades de biocontención” de la aeronave “por precaución”.
Francia confirma un positivo por hantavirus entre los pasajeros
Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo ha dado positivo en el test al que se le sometió, ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.
Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.
Últimos desembarcos entre las 17 y 18.30 horas
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, prevé que los últimos desembarcos del buque afectado por el brote de hantavirus, MV Hondius, se produzcan entre las 17 y las 18.30 horas de este lunes y el buque zarpe a las 19 horas.