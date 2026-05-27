Juan Luis Calero presenta el próximo mes en el Museo Agáldar ‘La silla evocadora’

El Museo Agáldar, en el municipio grancanario de Gáldar, mostrará del 2 al 28 de junio la exposición pictórica La silla evocadora, del artista y filósofo Juan Luis Calero Santana. El proyecto se enmarca en el Festival Artebirgua Literario, que celebra su décima edición acercando la cultura a la cumbre de la Isla, el Risco Caído y las Montañas Sagradas.
En la inauguración del martes 2 de junio (18.00 horas) se leerán poemas de la obra Sillas, de José María Millares Sall, a cargo de Manuel Díaz García, presidente de la Asociación Poesía Viva de la Atlántida, entidad organizadora del festival.
Juan Luis Calero, cuya trayectoria ha estado marcada por su éxito en los medios de comunicación, tuvo sus primeros contactos con la pintura a los 14 años, en las clases de dibujo del pintor Ángel Gustavo en la extinta Universidad Laboral de Las Palmas de Gran Canaria. Su encuentro con el arte contemporáneo en 1976 en el Museo de Arte Moderno del Castillo de San José, en Lanzarote, proyecto de César Manrique, y su formación con Lucas de Saá, afianzaron su tendencia hacia el expresionismo abstracto.