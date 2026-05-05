Las incorporaciones de Ruslana y Lewis Potter ponen ‘acento canario’ al Summer Pop Tenerife

El Summer Pop Tenerife acaba de confirmar la participación de Ruslana y Lewis Potter. El festival tendrá lugar el 13 de septiembre en la capital tinerfeña, en el Recinto Ferial de Tenerife, que abrirá sus puertas a las 16.00 horas. Con estas incorporaciones al cartel, ponen de relieve sus impulsores, la muestra musical “refuerza su apuesta por el talento emergente más relevante del momento, consolidando una propuesta que apuesta por la vanguardia y el directo”.
La presencia de Ruslana en el Summer Pop Tenerife supone “uno de los momentos más esperados de esta edición”, señalan. La artista, nacida en Ucrania pero criada y formada en la Isla, regresa convertida en una de las figuras más magnéticas del pop-rock español. Con solo 20 años, su identidad definida y su arrolladora fuerza sobre el escenario la han posicionado como una voz singular tras su paso, por ejemplo, por Operación Triunfo.
Tras el éxito de su álbum de debut, Génesis, y una gira nacional en la que en 11 ocasiones ha colgado el cartel de entradas agotadas, Ruslana inicia ahora su etapa Catarsis, un proyecto que expande su universo hacia sonidos electrónicos y que presentará el 13 de septiembre ante el público que acuda al Summer Pop Tenerife.
PROYECCIÓN GLOBAL
Como se ha apuntado, a la celebración se suma el artista grancanario Lewis Potter, quien ha revolucionado la escena desde 2023 fusionando sus raíces británicas e isleñas. Avalado por una comunidad que supera los 450.000 oyentes mensuales en Spotify, su hit Glow up ya roza el millón y medio de reproducciones en la plataforma. A través de su música, Potter entrelaza culturas y estéticas, creando un lenguaje propio que combina el inglés con la jerga canaria más actual. Tras demostrar su solvencia en escenarios de gran formato como el Gran Canaria Arena, su confirmación en el cartel aporta esa visión cosmopolita y vanguardista que define la nueva era de la música urbana producida en las Islas.
Ambos perfiles se integran en una programación que ya contaba con la presencia confirmada del cantante y compositor andaluz Álvaro de Luna, quien presentará su nuevo proyecto discográfico, Azulejos, y de Leire Martínez, presentando en concierto su primer álbum en solitario, Historias de aquella niña.
MÁS NOVEDADES
La organización del festival señala, asimismo, que estas incorporaciones representan solo el inicio de una serie de anuncios que se sucederán en las próximas semanas. Con esta premisa, el Summer Pop Tenerife asume el desafío de reunir a un total de 20 artistas en un único escenario, “garantizando una producción de máxima excelencia con todas las actuaciones íntegramente en directo”.
LAS LOCALIDADES
Las entradas para esta cita se encuentran disponibles a través de la página web oficial de Encaro Factory y en la plataforma Tomaticket. La organización recomienda asegurar el acceso de forma anticipada ante la demanda generada en redes por las últimas confirmaciones.
El festival cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además de la colaboración de Los40, “reforzando la posición de Tenerife como sede de grandes encuentros culturales y de ocio en Al archipiélago”.
Encaro Factory es una firma especializada en la producción y la dirección artística. La compañía desarrolla proyectos de gran formato que combinan diseño conceptual, escenografía y programación cultural, con el objetivo “de transformar espacios y crear experiencias singulares dentro del sector del ocio y el entretenimiento”.
Además de su relevancia cultural, desde la organización del Summer Pop Tenerife ponen de manifiesto que la iniciativa supone, asimismo, un importante motor económico para la región. Muestra de ello, indican, es que se estima que la producción generará más de un centenar de empleos directos e indirectos, “reafirmando el compromiso de Encaro Factory con la dinamización económica y la profesionalización de la industria de los grandes espectáculos” en el Archipiélago.