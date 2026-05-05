La OMS lo confirma: el barco con hantavirus viene a Canarias

La sombra de una emergencia sanitaria internacional planea sobre el Archipiélago. El posible desvío de un barco con hantavirus, el crucero de lujo MV Hondius, hacia las Islas Canarias ha desatado una intensa actividad diplomática y sanitaria en las últimas horas. Con siete personas afectadas —incluyendo tres fallecimientos confirmados—, el buque de bandera holandesa permanece fondeado frente a las costas de Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad español deciden su destino final.
Actualmente, el navío cuenta con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. Según ha informado la agencia Reuters, existe un plan para evacuar a los pacientes críticos por vía aérea y permitir que el resto del pasaje, aparentemente sano, ponga rumbo a un puerto seguro, siendo los de Canarias los más cercanos geográficamente a su posición actual.
Sanidad analiza el riesgo del barco con hantavirus en Canarias
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido para aclarar la situación de incertidumbre. “No es seguro que el barco vaya a llegar a Canarias”, afirmó tajantemente, señalando que al tratarse de un buque con bandera de los Países Bajos, se baraja la opción de que sea escoltado directamente hasta territorio neerlandés. Sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y la decisión técnica se tomará tras una reunión de urgencia entre todos los implicados.
Simón ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población isleña, asegurando que si el barco con hantavirus finalmente obtuviera permiso para atracar en las Islas, lo haría sin pacientes sintomáticos a bordo. El protocolo establecido dicta que cualquier persona con sospecha de infección sería trasladada previamente en aviones medicalizados. Además, el experto recordó que el sistema sanitario canario dispone de unidades de tratamiento de alto nivel preparadas para gestionar patógenos de riesgo sin poner en peligro a los profesionales ni a la ciudadanía.
El origen del brote: de Sudamérica al Atlántico
La investigación epidemiológica preliminar apunta a un viaje previo de algunos pasajeros por el continente americano. La Generalitat de Cataluña ha confirmado que, de los 14 españoles que viajan en el crucero, cinco residen en Cataluña. Lo más relevante para las autoridades es que dos de los fallecidos habían realizado un recorrido por Sudamérica antes de embarcar en el MV Hondius.
Este dato es clave, ya que el hantavirus es un patógeno que se transmite habitualmente por el contacto con roedores infectados (orina, heces o saliva). Aunque el contagio entre humanos es extremadamente raro, la variante detectada en 1996 en Argentina, el Virus de los Andes, sí ha demostrado esa capacidad. Las autoridades intentan determinar ahora si el contacto con la fauna local durante sus excursiones terrestres fue el desencadenante de esta crisis que ya se cobra tres vidas.
Síntomas y letalidad: la preocupación de la OMS
La cronología del brote en el barco con hantavirus es alarmante por su rapidez. La OMS detalló que los primeros síntomas aparecieron el pasado 6 de abril en un pasajero que falleció apenas cinco días después tras desarrollar una dificultad respiratoria aguda. Desde entonces, el goteo de casos ha continuado:
- Un paciente en estado crítico hospitalizado en Sudáfrica.
- Tres casos con síntomas leves que permanecen en aislamiento a bordo.
- Una tasa de letalidad que, en brotes similares, puede llegar al 18,5%.
El cuadro clínico descrito incluye fiebre alta, dolores gastrointestinales y una progresión fulminante hacia la neumonía y el choque séptico. Médicos desplazados a Cabo Verde están recolectando muestras adicionales para confirmar si los casos sospechosos restantes en el buque dan positivo en las pruebas PCR.
La postura del Gobierno de Canarias
Desde el Ejecutivo regional, el vicepresidente Manuel Domínguez ha mostrado cautela pero firmeza. En declaraciones a la radio autonómica, Domínguez ha señalado que, aunque Canarias está preparada, la preferencia del Gobierno regional es que el barco busque otras alternativas en territorio peninsular si fuera posible. “Veremos qué es lo que exigimos desde Canarias”, advirtió, dejando claro que la seguridad de las Islas será la prioridad absoluta en la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad.
El desenlace de esta crisis sanitaria se espera para las próximas horas. Mientras tanto, el MV Hondius continúa bajo vigilancia internacional, convertido en un barco con hantavirus que ha puesto en alerta máxima a los servicios de salud pública de media Europa.