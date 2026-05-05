Amós García Rojas, epidemiólogo y experto en Salud Pública, lo explica: “La transmisión del hantavirus entre personas es rarísima”

El epidemiólogo Amós García Rojas, referente en Salud Pública en Canarias, ha lanzado un mensaje de tranquilidad tras conocerse la situación del crucero con destino al Archipiélago en el que se han detectado casos de hantavirus y donde han fallecido tres personas.
En declaraciones a Televisión Canaria (TVC), García Rojas explicó con claridad cómo se produce el contagio de esta enfermedad: “Fundamentalmente, por contacto directo con heces de roedores, o bien por inhalar partículas de estos residuos o consumir alimentos contaminados”.
Cómo se transmite el hantavirus
El experto insistió en que el mecanismo de transmisión está muy localizado y no se produce de forma habitual entre personas: “La transmisión entre persona es rarísima”, subrayó.
Este punto es clave para entender el riesgo real de la situación, ya que limita de forma significativa la posibilidad de propagación fuera de los entornos donde existe contacto con roedores infectados.
Preocupación por los pasajeros y mensaje de calma
Sobre la posible llegada del crucero a Canarias, García Rojas pone el foco en dos aspectos principales: el estado de salud de las personas afectadas y la inquietud del resto de pasajeros.
Aun así, quiso enviar un mensaje claro a la población del Archipiélago: “Lo que me preocupa es el estado de inquietud de los pasajeros y de salud de las personas afectadas, pero sobre todo lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de nuestra tierra”.
Sin evidencia de riesgo generalizado
Las palabras del especialista apuntan a que, pese al impacto de la noticia, no existe un riesgo elevado para la población general en Canarias, especialmente por la dificultad de transmisión entre humanos.