¿Qué es el hantavirus? los síntomas y riesgos de la grave enfermedad detectada en un crucero destino Canarias

La noticia de la muerte de tres pasajeros a bordo del crucero de lujo ‘MV Hondius’ por hantavirus ha encendido las alarmas en el Atlántico. El buque, que partió de Argentina y se dirige a Cabo Verde con destino final en el Archipiélago, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, aunque el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha pedido “tranquilidad” al asegurar que el problema está detectado y se trabaja con plenas garantías.
Pero, ¿qué es exactamente el hantavirus y por qué ha generado tal preocupación?
¿Qué es el hantavirus?
El hantavirus es una enfermedad viral grave, de tipo zoonótico (transmitida de animales a humanos), causada por diversas especies de virus del género Hantavirus.
Aunque no es común en entornos urbanos europeos, es una afección conocida en zonas rurales de América y Asia.
¿Cómo se transmite?
A diferencia de otros virus respiratorios, la principal vía de contagio no suele ser entre humanos, sino a través de los roedores:
- Inhalación: es la forma más común. El virus se transmite cuando las personas respiran aire contaminado por excrementos, orina o saliva de roedores infectados.
- Contacto directo:al tocar objetos o superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la nariz o la boca.
- Mordeduras: aunque es mucho menos frecuente, el virus puede transmitirse si un roedor infectado muerde a una persona.
Síntomas principales: ¿Cómo detectarlo?
Los síntomas del hantavirus pueden confundirse inicialmente con una gripe común, lo que dificulta su diagnóstico temprano:
- Fase inicial: fiebre alta, dolores musculares intensos (especialmente en espalda y muslos), escalofríos y fatiga.
- Fase crítica: pasados unos días, puede aparecer dificultad para respirar, tos y presión en el pecho debido a la acumulación de líquido en los pulmones (Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus).
El mensaje de las autoridades canarias
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha insistido en que, al haber ocurrido las muertes en aguas internacionales, las decisiones sobre el atraque no competen directamente al Ejecutivo regional.
No obstante, ha enviado un mensaje de “relativa tranquilidad”, confirmando que el seguimiento del buque es constante antes de su posible llegada a los puertos de las Islas.