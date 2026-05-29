Padrón: “Una sociedad inclusiva no puede permitirse que el 40% de sus niños y niñas estén en riesgo de pobreza”

La Diputada del Común, Lola Padrón, afirmó ayer que la infancia en Canarias requiere “una atención prioritaria”, sean niños tutelados y no tutelados, niños migrantes, niños que viven con sus familias, niños y niñas que están en riesgo, porque “una sociedad inclusiva no puede permitirse que el 40% de sus niños y niñas estén en riesgo de pobreza”.
Tras la entrega a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, del informe anual sobre la actividad de la Diputación del Común en 2025, y su remisión a todos los grupos parlamentarios para su análisis previo a la comparecencia parlamentaria prevista este mediodía, Lola Padrón hizo un llamamiento a las instituciones a construir “una política integral a favor de la infancia”, y lamentó que en las políticas de infancia “se ha detectado un gran problema” debido a que el Pacto por la Infancia suscrito con Unicef, la Diputación y el Gobierno de la Comunidad “no se está llevando por buen término”.
Sentenció que “es necesario habilitar instrumentos modernos para la sociedad del siglo XXI”.
Los instrumentos actuales son del siglo pasado, “no nos sirven y no responden al compromiso” pactado en el segundo Plan por la Infancia. Denunció que en Canarias “no tenemos personal suficiente para hacer frente a las políticas de infancia”.
Para la Diputada del Común, la infancia “en este momento requiere una atención prioritaria, sean niños tutelados y no tutelados, niños migrantes, niños que viven con sus familias, niños y niñas que están en riesgo”, porque “nos debe preocupar tener con un 40% de los niños y niñas en riesgo pobreza infantil, porque embargamos el futuro”, sentenció.
Entre sus propuestas para abordar esta problemática enumeró “modernizar las políticas de infancia y abordarlas desde una única organización en la administración pública que garantice y coordine la transversalidad en sanidad, salud mental, derechos sociales, refuerzo educativo”, y en general, “todas las políticas que afectan a la infancia”. “La administración tiene que ser sensible cuando se le dice que aquí hay un problema con la infancia”, recalcó. “Hablo de la infancia migrante, de los niños y niñas que sufren acoso escolar, de la infancia pobre, de la pobreza invisible, de las familias que no llegan a fin de mes”, subrayó Padrón, porque “una sociedad inclusiva no puede permitirse tener un 40% de pobreza infantil”.
Preocupaciones
Lola Padrón expuso que el Informe Anual 2025 incorpora un enfoque más cualitativo y centrado en el impacto real de las quejas ciudadanas, permitiendo identificar no solo cifras, sino también “nuevas realidades sociales y líneas de actuación” ante los desafíos que afronta la ciudadanía canaria.
Entre las principales quejas reflejadas en el informe destacó el acceso a una vivienda digna, junto a otros retos derivados de las transformaciones sociales, tecnológicas y administrativas que atraviesan las instituciones.
La Diputación del Común subrayó la necesidad de adaptar las estructuras administrativas a una sociedad cada vez más compleja y cambiante, reforzando herramientas como la mediación, la accesibilidad y una atención cercana a la ciudadanía.
Aumento de quejas
Destacó el aumento considerable de un 11,7% de las quejas presentadas por la ciudadanía frente al 9% del ejercicio anterior, “lo que nos viene a reconfortar en el camino trazado”, porque se deduce que hay confianza en la institución, y supone “un aval a la labor” y que la institución “es cada vez más conocida y valorada”.
También valoró un aumento en la respuesta de la administración a esas quejas, ya que de un 19% de reclamaciones que se dejaban sin contestar se ha bajado a un 10%. Esta mejoría “demuestra que el diálogo con la administración funciona”, al explicar que se ha trazado una hoja de ruta en materia de “mediación y justicia restaurativa” como instrumento de resolución de conflictos, para que el ciudadano se acerque confiado.
Resolución
Lola Padrón celebró que el porcentaje de quejas resueltas del total de admitidas a trámite en la Diputación del Común se elevó a un 70%. “No podemos responder por la administración, pero sí podemos mediar con la administración, y también la administración tiene que ser sensible” a la hoja de ruta que se les marca, sobre todo “cuando se les dice que aquí hay un problema” añadió.
Destacó que una de las novedades de este informe es que las quejas ya no se cierran tras un plazo de tiempo sin resolverse, sino que se mantienen abiertas con carácter indefinido hasta que haya una respuesta “para saber qué está pasando, por qué la administración no contesta y qué es lo que se puede hacer para arreglar el problema”, indicó la Diputada del Común.
Por último, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, agradeció el trabajo desarrollado por la Diputación del Común y puso en valor la función de esta institución como herramienta de escucha, defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía canaria.