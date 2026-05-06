La Autoridad Portuaria en Tenerife no tiene por ahora “ningún tipo de petición” para el atraque del crucero del hantavirus

El presidente de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha confirmado este miércoles que no hay “ningún tipo de petición previa” que indique, en estos momentos, que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tenga intención de atracar próximamente en la isla.
“No tenemos previsto el atraque de ningún barco con las características del que está en Cabo Verde”, ha señalado en declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, donde ha advertido que, aunque hubiera una petición, no se podría autorizar el atraque sin el permiso de Capitanía Marítima y Sanidad Exterior.
De este modo, serían estas instituciones quienes “marcarían las pautas” a seguir ante un hipotético atraque del crucero MV Hondius, es decir, “dónde y en qué condiciones” atracaría el barco en la isla.
ALARMA “INJUSTIFICADA”
Suárez ha lamentado la “falta de información” que hay en torno a esta crisis sanitaria y su probable atención en Canarias, una situación en la que “todo el mundo se adelanta y hace cábalas” generando una “alarma injustificada”. “Al fin y al cabo, todavía no sabemos absolutamente nada”, ha señalado.
Sin embargo, a pesar de la situación, el presidente de Autoridad Portuaria ha mostrado su seguridad por una isla que está “más que preparada” para atender una emergencia de este tipo.
Ha señalado, además, el “margen” de dos días que habría para “reaccionar, buscar y ordenar” el dispositivo ante el hipotético caso de que el crucero parta finalmente desde Praia (Cabo Verde) rumbo a Tenerife.