Clavijo, sobre la llegada del barco con casos hantavirus: “Si no tenemos información, Canarias no permitirá que atraque ningún barco”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha endurecido su postura este miércoles frente al Gobierno de España, tras la decisión de permitir que el crucero —afectado por un brote de hantavirus que ya se cobra tres víctimas mortales— atraque en puertos del Archipiélago. El crucero MV Hondius desembarcará en Tenerife en dos o tres días, según ha confirmado el programa La Hora de la 1, citando fuentes del Ministerio.
Canarias exige garantías: “No permitiremos el atraque”
En declaraciones a Televisión Canaria, Clavijo se mostró tajante ante la falta de transparencia que denuncia su gabinete: “Si no tenemos la información adecuada, el Gobierno de Canarias no va a permitir que atraque ningún barco”. La administración autonómica sostiene que, a día de hoy, no obran en su poder los informes técnicos y epidemiológicos necesarios para blindar la seguridad sanitaria de las islas.
Desde Bruselas, el líder nacionalista ha solicitado una reunión de urgencia con Pedro Sánchez. Clavijo cuestiona la logística del operativo: si la prioridad es humanitaria, propone que se proceda a la evacuación aérea de los pasajeros desde Praia (Cabo Verde) hacia sus países de origen, evitando el tránsito del patógeno hacia territorio canario.
Reunión en el Palacio de la Moncloa
Mientras la tensión escala, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza este miércoles una reunión de seguimiento al más alto nivel.
Moncloa defiende que la acogida responde a una petición expresa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al cumplimiento estricto del Derecho Internacional.
Pese a las críticas de Clavijo, fuentes estatales aseguran que la comunicación con Canarias es “en tiempo real” y que los informes actualizados de la OMS se compartirán de inmediato.
Tenerife
Fuentes del Ministerio de Sanidad ya habría designado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, como el centro de referencia para el operativo, según han confirmado fuentes de Sanidad a diversos medios.
En principio, será trasladado a la Isla, bajo estrictos protocolos, el médico del crucero, quien se encuentra en estado grave.
Precisamente esta designación ha provocado desconcierto en el Gobierno regional, que hasta hace 24 horas manejaba información que descartaba la escala del barco en las islas, salvo un empeoramiento drástico de la situación a bordo.