Confirmado por Sanidad: el crucero afectado por hantavirus vendrá a Tenerife

El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, incluido el médico de a bordo, que va a ser evacuado en avión en breve.
Fuentes sanitarias de Canarias han precisado a EFE que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.
El centro sanitario elegido es el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, del Servicio Canario de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife, adonde se espera que sea evacuado en las próximas horas el médico de a bordo del crucero, que está grave.
El Gobierno canario está sorprendido por el cambio de criterio, porque, hasta poco antes de que el Ministerio anunciara que el barco podía desplazarse a Canarias, la información que había recibido es que no se consideraba necesario que hiciera escala en las islas españolas, a no ser que hubiera más contagios durante la navegación.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.
“Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias”, ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.