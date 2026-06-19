19 especialistas canarios para ayudar en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha ofrecido al Estado una capacidad máxima de hasta 19 profesionales especializados para colaborar en la respuesta internacional tras los terremotos registrados en Venezuela. La propuesta incluye personal forense, arquitectos, psicólogos y trabajadores sociales, aunque su movilización dependerá de las necesidades detectadas sobre el terreno.
La oferta será remitida al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), que la trasladará al Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este órgano coordina las capacidades aportadas por los distintos países y decide qué recursos se activan finalmente en función de la situación en la zona afectada.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha coordinado la recopilación de perfiles disponibles mediante contactos con distintos colegios profesionales. El objetivo es contar con personal especializado preparado para una eventual movilización internacional.
Qué profesionales ofrece Canarias
La propuesta de Canarias está formada por una capacidad máxima de 19 especialistas. El contingente incluye cinco profesionales de medicina forense, tres arquitectos, tres psicólogos y ocho trabajadores sociales.
Dentro del equipo forense figuran dos antropólogas y tres especialistas en anatomía patológica. Su función, si finalmente son movilizados, sería prestar apoyo técnico en las labores de identificación de víctimas, exámenes médico-forenses y gestión de información post mortem.
Estas tareas se realizarían siempre bajo la autoridad judicial y forense competente, según ha precisado el Ejecutivo regional.
Evaluación de edificios y apoyo psicosocial
El grupo de arquitectos tendría como función realizar evaluaciones visuales iniciales sobre el estado de las edificaciones y su habitabilidad. También podría contribuir a priorizar inspecciones y prestar asesoramiento técnico de carácter no pericial.
El dispositivo incorpora además profesionales de atención psicosocial. Los psicólogos ofrecerían primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, acompañamiento en procesos de duelo y apoyo tanto a la población afectada como a los equipos de intervención.
Por su parte, los trabajadores sociales se encargarían de valorar necesidades urgentes, identificar situaciones de especial vulnerabilidad, orientar hacia recursos disponibles y reforzar el apoyo comunitario a las personas damnificadas.
El despliegue aún no está decidido
El Gobierno de Canarias ha subrayado que la propuesta constituye una capacidad máxima. La decisión final sobre los perfiles y el número de efectivos que podrían desplazarse corresponde a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del CENEM y en coordinación con el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
En caso de ser seleccionado, el contingente actuaría bajo una jefatura única y siguiendo las directrices de Protección Civil, el CENEM y las autoridades venezolanas competentes.
El Ejecutivo canario asegura que el operativo ha sido diseñado para garantizar su despliegue en condiciones adecuadas. También se ha coordinado previamente el alojamiento y la manutención mediante las Casas Canarias en Venezuela.
Cada integrante del posible contingente llevaría sus efectos personales, equipos de protección individual y consumibles básicos necesarios para desempeñar sus funciones en la zona afectada.