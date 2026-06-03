Aparatoso accidente en la TF-5: las colas son kilométricas

Un aparatoso accidente en la TF-5 producido hace solo unos minutos provoca colas kilométricas en la vía.
La colisión se produjo entre un turismo y una guagua de transporte privado a la altura de Tacoronte, en dirección Santa Cruz de Tenerife.
A falta de valoración oficial, no se habrían registrado heridos de gravedad.
Efectivos de la Guardia Civil, del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trabajan en el lugar.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que se encuentren en la zona.
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