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Aparatoso accidente en la TF-5: las colas son kilométricas

Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que se encuentren en la zona
Aparatoso accidente en la TF-5: las colas son kilométricas
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Un aparatoso accidente en la TF-5 producido hace solo unos minutos provoca colas kilométricas en la vía.

La colisión se produjo entre un turismo y una guagua de transporte privado a la altura de Tacoronte, en dirección Santa Cruz de Tenerife.

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A falta de valoración oficial, no se habrían registrado heridos de gravedad.

Efectivos de la Guardia Civil, del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trabajan en el lugar.

Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que se encuentren en la zona.

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