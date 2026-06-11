Alertan del incendio de un vehículo en la TF-1

Los bomberos han intervenido en el incendio de un vehículo que ha tenido lugar en la tarde de este jueves en la TF-1, a la altura de Güímar y sentido Santa Cruz de Tenerife, según indican varios testigos a este periódico.
De momento, se desconoce el alcance del suceso si bien se han producido retenciones en dirección a la capital.
Se da la circunstancia de que este incidente se ha producido cerca de donde ayer, miércoles, volcó un camión.
Asimismo, tal y como se aprecia en las imágenes, el humo ha dificultado la circulación en la autopista del Sur.
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