Canarias confirma dos fallecidos por el terremoto en Venezuela y teme por una tercera víctima isleña

El Gobierno de Canarias ha confirmado este lunes que se mantiene, por el momento, la cifra de dos víctimas mortales isleñas a consecuencia del terremoto en Venezuela, mientras que existe una tercera persona sobre la que “todas las informaciones hacen temer lo peor”, aunque su fallecimiento aún no ha podido ser confirmado oficialmente.
Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que toda la información relativa a los españoles afectados está siendo coordinada por el Gobierno de España a través de la Dirección General de Consulados.
Según el balance provisional trasladado por Cabello, la tragedia deja hasta ahora 152 españoles desaparecidos y nueve fallecidos, de los que dos son canarios. El portavoz insistió en que se trata de datos sujetos a actualización, dada la complejidad de las labores de localización y rescate en las zonas más castigadas por el seísmo.
Cabello recordó que el Gobierno de Canarias mantiene activados desde el primer momento todos los recursos disponibles para hacer seguimiento de la situación de los cerca de 70.000 canarios residentes en Venezuela y para ofrecer información a los aproximadamente 90.000 venezolanos que viven en el Archipiélago.
El Ejecutivo autonómico también ha movilizado a las 22 entidades canarias desplegadas por el territorio venezolano, que durante el fin de semana han funcionado como centros de recogida de donaciones y como puntos de atención para cubrir necesidades urgentes y de emergencia en las zonas afectadas.
Además, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un servicio de asistencia médica de urgencia sobre el terreno a través de estas entidades, con el objetivo de ofrecer una primera atención sanitaria básica a los canarios afectados por el terremoto. La intención del Ejecutivo es mantener este dispositivo operativo durante los próximos días.
El portavoz explicó que ya se ha difundido a través de los canales oficiales de la Comunidad Autónoma el listado de centros a los que pueden acudir los ciudadanos canarios que se encuentren en Venezuela y necesiten atención urgente.
Cabello avanzó también que el Gobierno regional está a la espera de conocer las necesidades médicas específicas de la comunidad canaria residente en Venezuela para, previsiblemente, canalizar el envío de medicamentos a través de un tercer país de la región.
La situación en Venezuela mantiene en vilo a miles de familias en Canarias, un territorio con una relación histórica, social y familiar muy estrecha con el país sudamericano. El Ejecutivo autonómico ha reiterado que continuará siguiendo la evolución de la emergencia y actualizando la información disponible a medida que sea confirmada por los canales oficiales.