APD impulsa en Canarias un debate estratégico sobre los retos que marcarán la competitividad empresarial del futuro

En el marco de su 70 aniversario, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha celebrado en Gran Canaria su Consejo para la Competitividad, una sesión de trabajo y reflexión estratégica que ha reunido a consejeros de la asociación, directivos y otros agentes clave del territorio para analizar los principales retos y palancas de competitividad de la región.
Esta iniciativa, que APD va a desarrollar en todos sus territorios, nace con el objetivo de construir -desde el liderazgo empresarial y la realidad de cada comunidad autónoma- una visión compartida sobre la competitividad en España.
El proyecto busca generar una contribución rigurosa, práctica y orientada a la acción, capaz de identificar los desafíos prioritarios que afrontan las empresas y trasladar propuestas concretas que contribuyan a reforzar la competitividad, el crecimiento y la transformación del tejido productivo.
Las conclusiones quedarán recogidas en el capítulo territorial correspondiente del Libro Blanco de la Competitividad, que será presentado en el 8 Congreso de Directivos
APD, que se celebrará en Madrid los próximos 28 y 29 de octubre.
Sobre APD
La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) es una organización empresarial privada, independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar el desarrollo y liderazgo directivo y contribuir al progreso económico y social de España, promoviendo el aprendizaje continuo, la generación de conocimiento y el networking de alto nivel.
Con 70 años de trayectoria, APD reúne a más de 3.000 empresas asociadas, consolidándose como la mayor y más influyente comunidad de directivos en España actuando como un espacio de reflexión, conexión e influencia en los grandes retos empresariales, económicos y sociales. La asociación cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla,
Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Tenerife, además de una red de subsedes que le permite ofrecer cobertura en las 17 Comunidades Autónomas. Para más información: www.apd.es