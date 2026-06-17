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APD impulsa en Canarias un debate estratégico sobre los retos que marcarán la competitividad empresarial del futuro

El proyecto busca generar una contribución rigurosa, práctica y orientada a la acción
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En el marco de su 70 aniversario, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha celebrado en Gran Canaria su Consejo para la Competitividad, una sesión de trabajo y reflexión estratégica que ha reunido a consejeros de la asociación, directivos y otros agentes clave del territorio para analizar los principales retos y palancas de competitividad de la región.

Esta iniciativa, que APD va a desarrollar en todos sus territorios, nace con el objetivo de construir -desde el liderazgo empresarial y la realidad de cada comunidad autónoma- una visión compartida sobre la competitividad en España.

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El proyecto busca generar una contribución rigurosa, práctica y orientada a la acción, capaz de identificar los desafíos prioritarios que afrontan las empresas y trasladar propuestas concretas que contribuyan a reforzar la competitividad, el crecimiento y la transformación del tejido productivo.

Las conclusiones quedarán recogidas en el capítulo territorial correspondiente del Libro Blanco de la Competitividad, que será presentado en el 8 Congreso de Directivos
APD, que se celebrará en Madrid los próximos 28 y 29 de octubre.

Sobre APD

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) es una organización empresarial privada, independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar el desarrollo y liderazgo directivo y contribuir al progreso económico y social de España, promoviendo el aprendizaje continuo, la generación de conocimiento y el networking de alto nivel.

Con 70 años de trayectoria, APD reúne a más de 3.000 empresas asociadas, consolidándose como la mayor y más influyente comunidad de directivos en España actuando como un espacio de reflexión, conexión e influencia en los grandes retos empresariales, económicos y sociales. La asociación cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla,
Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Tenerife, además de una red de subsedes que le permite ofrecer cobertura en las 17 Comunidades Autónomas. Para más información: www.apd.es

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