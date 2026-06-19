Luz verde a los 600.000 euros en ayudas al alquiler en La Palma: el BOC detalla el requisito clave para los beneficiarios

El Gobierno de Canarias ha oficializado una importante inyección económica para mitigar los problemas habitacionales derivados de la catástrofe volcánica de 2021. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la modificación presupuestaria que desbloquea una partida específica de 600.000 euros destinada de forma exclusiva a las ayudas alquiler La Palma. Este movimiento administrativo busca blindar la atención a las familias que continúan sin una vivienda definitiva en la isla.
La medida queda integrada formalmente dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda para el ciclo correspondiente a los años 2024-2026. Con este reajuste de fondos, las administraciones canarias tratan de dar respuesta a un problema crónico que mantiene a cientos de familias dependientes del mercado de arrendamiento privado tras la destrucción de sus propiedades por las coladas de lava.
¿Quiénes recibirán las ayudas alquiler La Palma?
El documento técnico publicado en el diario oficial detalla con precisión el destino de los fondos públicos asignados. La meta principal de esta dotación de 600.000 euros es dar continuidad a la atención de los expedientes que ya se encuentran validados y registrados en el sistema autonómico. Por lo tanto, el foco está puesto en la cobertura económica de los ciudadanos con mayor vulnerabilidad habitacional acreditada.
Los recursos financieros se dirigirán exclusivamente a aquellas personas y unidades familiares que consten con la condición de beneficiarios activos en el Registro de Afectados por el Volcán (RAV). Este registro oficial funciona como el filtro indispensable para garantizar que el dinero público llegue directamente a quienes sufrieron la pérdida total o parcial de sus inmuebles e infraestructuras prioritarias durante la erupción en el Valle de Aridane.
Es sumamente importante destacar que la orden gubernamental no estipula ni anuncia la apertura inmediata de un nuevo plazo de inscripción para nuevos solicitantes. Al contrario, el texto legal se limita a reestructurar y ampliar el marco presupuestario programado por el Instituto Canario de la Vivienda para poder sostener las nóminas de los alquileres de los expedientes que ya están en tramitación o concedidos previamente.
Publicación oficial en el BOC y plazos administrativos
La aprobación de esta modificación presupuestaria viene avalada por la firma del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez Valido. La rúbrica del documento se efectuó el pasado 12 de junio, agilizando los trámites indispensables para que la orden entrara en vigor de forma inmediata tras su inserción en el Boletín Oficial de Canarias y su posterior volcado en el Portal de Transparencia de la comunidad autónoma.
Desde el punto de vista estrictamente técnico y presupuestario, la orden puntualiza que la efectividad real de estas ayudas alquiler La Palma estará estrechamente supeditada a las disponibilidades económicas de cada ejercicio anual. Asimismo, cualquier desembolso futuro dependerá del estricto cumplimiento de las directrices fijadas por los objetivos de estabilidad presupuestaria a los que obliga el marco financiero legal de Canarias.
El impacto de la crisis habitacional en la Isla Bonita
La erupción del volcán en septiembre del año 2021 supuso una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de España. Los daños materiales resultaron devastadores para los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, destruyendo por completo barrios enteros, fincas agrícolas, zonas comerciales y enlaces de comunicación críticos. Más de un millar de viviendas desaparecieron bajo el avance implacable del magma.
Desde que finalizara el proceso eruptivo, el acceso a un hogar estable se ha convertido en la principal batalla social para los damnificados del Valle de Aridane. El encarecimiento generalizado del suelo edificable, sumado a la escasez estructural de propiedades en régimen de arrendamiento en la isla de La Palma, ha obligado a una intervención constante del sector público para evitar la exclusión residencial de la población local.
Esta reciente dotación presupuestaria de 600.000 euros se suma a la batería de acciones transversales aplicadas por las diferentes consejerías y corporaciones locales. Las ayudas alquiler La Palma continúan siendo un mecanismo de emergencia vital para amortiguar el impacto del coste mensual de la vivienda, mientras se avanza de forma paralela en la edificación e instalación de las soluciones residenciales permanentes prometidas para la isla.