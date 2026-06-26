Benjamín Reyes mantiene un diálogo este sábado sobre ‘Don Miguel, el del Cine’

La santacrucera librería La Pardela (calle San Clemente, 21), en Santa Cruz de Tenerife, acoge este sábado, 27 de junio, a partir de las 12.00 horas, un diálogo en torno al libro Don Miguel, el del Cine. Miguel Brito Rodríguez (1876-1972): pionero del cine y la fotografía en Canarias, del investigador Benjamín Reyes, que mantendrá un diálogo con Dácil Zurita, responsable de la librería.
La publicación, que cuenta con un prólogo de Manuel Poggio Capote, cronista oficial de Santa Cruz de La Palma, pone en valor la crucial importancia de la figura de Miguel Brito, hombre polifacético y aficionado a todas las novedades surgidas en su época, lo que le llevó a ser pionero en la introducción en Canarias de los inventos relacionados con la imagen y el sonido que marcaron el tránsito de las centurias del XIX al XX: la fotografía, el fonógrafo y el cinematógrafo. Gracias a su curiosidad insaciable llevó a cabo la primera proyección cinematográfica en Canarias, el 13 de febrero de 1898, fecha en la que exhibe una serie de películas con el cinematógrafo Lumière, en los bajos del Círculo Mercantil de la capital tinerfeña.
También impulsó la primera proyección del cinematógrafo en La Palma. El 14 de abril de 1898 estrenó el cinematógrafo Lumière en el Teatro Chico de la capital palmera con la proyección de las películas Los siete pasos de Jesús, Lección de baile, La borrachera o Carnaval de París.
En 1898 abre un estudio fotográfico, bajo la denominación Fotógrafos y Dibujantes. Entre 1898 y 1932 acumula 21.384 instantáneas (actualmente albergadas en el Archivo General de La Palma), que democratizan la fotografía entre la sociedad palmera y plasman en imágenes cómo era la sociedad de la época, de tal manera que llegó a convertirse en el retratista de los palmeros. Gracias a su buen hacer, en 1900 fue nombrado fotógrafo real bajo el mandato de la Reina María Cristina. El libro, de 154 páginas, está ilustrado por 75 imágenes que revelan cómo era la sociedad palmera de hace 100 años.
La obra es el fruto de una ardua investigación que saca a la luz por primera vez la documentación personal de Miguel Brito albergada en el Archivo Diocesano de Tenerife. En las páginas de este libro se reúnen los fotogramas de la vida de Miguel Brito, que permiten componer el retrato completo de la vida de uno de los canarios más interesantes del siglo XX.
EL AUTOR
Benjamín Reyes es licenciado en Historia del Arte y Ciencias de la Información. En los últimos años se ha centrado en la investigación para diversas actividades culturales como exposiciones de arte o documentales. Su firma está incluida en el catálogo de la muestra fotográfica Madagascar 1906 (2012). Ha llevado a cabo la documentación, entrevistas y producción de los documentales Déjame ser (2014) y Amaro Pargo: entre la leyenda y la historia (2017).
En 2016 obtiene el XLVI Premio de Periodismo Leoncio Rodríguez que otorga el periódico El Día gracias a su reportaje de investigación 12 pioneras. En 2019 publica el libro Camposanto de San Juan (1814-1983). Historia de la ciudad de La Laguna a través de su primer cementerio. En 2022 sale a la luz la publicación Valle de Guerra y su Librea bajo el paraguas de la Asociación Cultural Amigos de la Librea de Valle de Guerra. Don Miguel, el del Cine. Miguel Brito Rodríguez (1876-1972): pionero del cine y la fotografía en Canarias es su tercer libro.
LA PARDELA
La Pardela es una librería independiente que abrió sus puertas el año pasado en Santa Cruz de Tenerife gracias al entusiasmo y emprendimiento de Dácil Zurita. Pensada como refugio para quienes buscan perderse entre libros, es un lugar que quiere ser un punto de encuentro cultural diferente a otros espacios.