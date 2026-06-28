El equipo Las Cumbres-Centro Hípico del Norte ‘firma una brillante actuación en el Campeonato de Canarias de Raid

El equipo Las Cumbres-Centro Hípico del Norte ‘Diario de Avisos’ volvió a demostrar su alto nivel competitivo al subir al podio en el Campeonato de Canarias de Raid (Resistencia Ecuestre), disputado el pasado este sábado en la isla de La Palma.
La prueba se desarrolló sobre un recorrido especialmente duro y exigente, atravesando las montañas de Breña y Fuencaliente, donde los participantes tuvieron que superar con prudencia y estrategia cada una de las etapas hasta completar las distancias correspondientes a sus respectivas categorías.
El resultado más destacado llegó en la categoría reina, el CEN de 120 kilómetros, donde Samuel Santos, montando a Encina de Victoriano, logró una magnífica segunda posición, confirmando el excelente momento deportivo del equipo.
Por su parte, Jonathan Ramos, con Malibú, realizó una gran competición, aunque no pudo completar la última fase de la prueba al detectar los veterinarios un trote irregular en el caballo, priorizando en todo momento el bienestar del animal, uno de los principios fundamentales de esta disciplina.
En la categoría internacional júnior de 100 kilómetros (CEI*), Haridian de la Rosa, campeona de Canarias en 2025, volvió a subir al podio al finalizar en segunda posición, proclamándose subcampeona de Canarias de 2026.
Asimismo, Ivanna Rodríguez, montando a Gitana, completó una meritoria actuación al finalizar cuarta clasificada en la prueba de 60 kilómetros (CET-P).
Desde el equipo Las Cumbres-Centro Hípico del Norte ‘Diario de Avisos’ también quisieron felicitar a la organización del campeonato, a cargo de Tadasport, por el excelente desarrollo de la competición, destacando la calidad del recorrido, la logística y la atención prestada a participantes y caballos durante toda la jornada.