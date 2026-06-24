Canarias reivindica el valor estratégico del REF para afrontar los retos de la economía global

El papel del Régimen Económico y Fiscal (REF) como herramienta estratégica para reforzar la competitividad de Canarias y afrontar los desafíos de la economía global será uno de los ejes centrales del foro “Economías pequeñas, ideas grandes. Una reflexión estratégica sobre el futuro económico de Canarias”, que se celebrará los próximos 25 y 26 de junio en el Espacio Mutua Tinerfeña, en San Cristóbal de La Laguna.
El foro, organizado por La Gaveta Económica, reunirá a representantes institucionales, expertos en economía internacional, académicos y empresarios para analizar las oportunidades y retos que afrontan las regiones insulares en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la incertidumbre geopolítica y la necesidad de avanzar hacia modelos económicos más productivos, innovadores y sostenibles.
Al respecto, el periodista y director de La Gaveta Económica, Antonio Salazar, ha destacado que “Canarias necesita abrir un debate sereno y ambicioso sobre cómo afrontar los grandes desafíos económicos de las próximas décadas. Queremos que este foro contribuya a identificar las fortalezas que tienen las islas y las herramientas que debemos preservar y potenciar para seguir siendo competitivos en un contexto global cada vez más exigente”.
Entre los temas que se abordarán en este encuentro destaca la importancia de contar con herramientas específicas que permitan compensar las limitaciones estructurales derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias. Al respecto, el REF será abordado como un elemento clave para impulsar la inversión, favorecer la actividad empresarial y fortalecer la capacidad competitiva del Archipiélago.
Primera jornada
La primera jornada, el jueves 25 de junio, comenzará con la inauguración institucional del foro, en la que participarán la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García; y el comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), José Ramón Barrera.
Uno de los momentos más destacados de esta jornada será la intervención del embajador de Estonia en España, Andres Rundu, quien expondrá la experiencia de transformación económica y digital desarrollada por uno de los países europeos más avanzados en materia de innovación.
Posteriormente, el embajador participará en una mesa redonda junto a representantes empresariales e institucionales para debatir sobre la competitividad, la innovación y el desarrollo económico en territorios de pequeña dimensión.
La sesión continuará con la conferencia del catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna y director del Centro de Investigación de Desigualdad Social y Gobernanza, Gustavo Marrero.
El programa de este primer día concluirá con un debate moderado por el periodista Bernardo Sagastume, que contará con la participación de Gustavo Marrero; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; y el presidente de Fedeco, Antonio Luis González Núñez.
Segunda jornada
La segunda jornada, el viernes 26 de junio, reunirá a algunos de los expertos y expertas más influyentes del análisis económico internacional. Entre ellos, destaca el investigador principal del Real Instituto Elcano y especialista en economía internacional y geopolítica, Federico Steinberg; el catedrático de Economía y director del Programa de Doctorado en Análisis de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Posgrado de Estudios Políticos de Tokio (GRIPS), Roberto León; y el docente de la University of Exeter Business School y miembro del Centre for Economic Policy Research (CEPR), Miguel León-Ledesma.
El programa incluye también un coloquio tras la intervención de Federico Steinberg, que será moderado por la periodista Marta Modino y contará con la participación de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el socio fundador de la consultora estratégica Cumbre 8, Marcos Cohen; y el propio investigador del Real Instituto Elcano. En él, se analizarán los desafíos y oportunidades de las economías insulares en el actual contexto internacional.
Posteriormente, tras la conferencia del experto Miguel León-Ledesma, se celebrará una segunda mesa redonda moderada por la periodista Marta Rodríguez, en la que participarán el propio ponente; el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; y el presidente de ATA Canarias y vicepresidente nacional de la organización, Pedro Andueza, quienes debatirán sobre crecimiento económico, productividad e innovación.
El programa de conferencias y debate se amplía con interesantes intervenciones en torno al crecimiento y desarrollo de la economía canaria desde la perspectiva del presidente de Binter, Rodolfo Núñez; el CEO de Canaragua, José González Salmah y la directora financiera de Chafiras, Victoria González Cuenca, en una mesa moderada por el periodista y director de La Gaveta Económica, Antonio Salazar.
Durante la tarde, el foro contará además con la intervención del comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), José Ramón Barrera, quien abordará el papel de esta herramienta en la competitividad y el desarrollo económico del Archipiélago. La conferencia de clausura correrá a cargo de José Víctor Ríos-Rull, profesor de la Universidad de Pensilvania y una de las figuras más reconocidas de la macroeconomía internacional contemporánea.
Tras esta conferencia, se celebrará la última mesa redonda, que será moderada por el periodista Mayer Trujillo, y contará con la presencia del comisionado del REF de Canarias, José Ramón Barrera; y del docente de la Universidad de Pensilvania, José Víctor Ríos-Rull.
Con este foro, La Gaveta Económica busca situar en la agenda pública una reflexión de largo alcance sobre el modelo de crecimiento de Canarias, abordando cuestiones esenciales para mejorar la productividad, impulsar la innovación y aprovechar las ventajas competitivas del Archipiélago en un contexto internacional cada vez más complejo.
En este sentido, Salazar ha indicado que “hemos reunido a representantes institucionales, académicos y empresariales en este encuentro porque los retos de Canarias requieren una visión compartida”. Asimismo, ha añadido que “aspiramos a que este foro se consolide como un espacio de referencia para pensar el futuro económico del Archipiélago, aportando análisis y propuestas que ayuden a construir una estrategia de desarrollo a largo plazo”.
El encuentro está patrocinado por Dormitorum, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna, Canaragua, Contactel, Cumbre 8 y Chafiras. La entrada es libre hasta completar aforo y es necesario inscribirse en el correo eventos@grupomacaronesia.com