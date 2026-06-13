Cinco heridos, tres de ellos graves, en una colisión múltiple en Canarias

Cinco personas han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, en una colisión múltiple registrada este sábado en la carretera LZ-40, a su paso por el municipio de Tías, en Lanzarote, según ha informado el 112.
El accidente se produjo en torno a las 15:32 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta sobre el siniestro informándole de que dos personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos y varias necesitaban de asistencia sanitaria.
Los heridos graves son tres hombres, de 30, 34 y 52 años, que presentan diversos traumatismos y han sido estabilizados por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa, uno de ellos en una ambulancia medicalizada y los otros dos en ambulancia de soporte vital básico.
Además, una mujer de 45 años ha sufrido un traumatismo de carácter moderado y un menor de 11 años contusiones leves. Ambos han sido trasladados al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital básico de Protección Civil.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del SUC, bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Protección Civil y agentes de la Guardia Civil.
Los bomberos han liberado a las personas atrapadas, han asegurado los vehículos implicados y han saneado la calzada, mientras que efectivos de Protección Civil han colaborado en el dispositivo y trasladado a dos de las personas afectadas, y la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.